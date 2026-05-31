La Sub 20 de Honduras jugó su primer fogueo contra Elche FC en la gira europea

La Selección Sub-20 de Honduras completó su primer amistoso de la gira de preparación en España al enfrentar al Elche CF U20, en un partido que sirvió para ajustar el ritmo competitivo y poner a prueba a los muchachos llevados a esta gira. El partido se saldó con derrota de 2-1 para los nuestros.

El gol hondureño llegó por intermedio del jugador del Motagua, Darrell Oliva, quien aprovechó una jugada colectiva y definió con seguridad para poner el descuento de la 'H' en un partido que fue un tanto parejo.

Bajo la conducción del técnico Orlando López, la escuadra hondureña aprovechó el encuentro para evaluar el rendimiento individual y la cohesión del grupo. López utilizó la rotación de jugadores para observar variantes en la zona defensiva y en el mediocampo, buscando consolidar una base.