La Sub 20 de Honduras jugó su primer fogueo contra Elche FC en la gira europea

La Selección Sub-20 de Honduras completó su primer amistoso de la gira de preparación en España al enfrentar al Elche CF U20, en un partido que sirvió para ajustar el ritmo competitivo y poner a prueba a los muchachos llevados a esta gira. El partido se saldó con derrota de 2-1 para los nuestros.
El gol hondureño llegó por intermedio del jugador del Motagua, Darrell Oliva, quien aprovechó una jugada colectiva y definió con seguridad para poner el descuento de la 'H' en un partido que fue un tanto parejo.
Bajo la conducción del técnico Orlando López, la escuadra hondureña aprovechó el encuentro para evaluar el rendimiento individual y la cohesión del grupo. López utilizó la rotación de jugadores para observar variantes en la zona defensiva y en el mediocampo, buscando consolidar una base.
Uno de los compromisos que más expectativa genera es el enfrentamiento ante Inglaterra, programado también en España. Ese partido será un termómetro importante para medir el nivel real de los jóvenes hondureños frente a una de las potencias del fútbol juvenil.
La gira de preparación se desarrolla entre el 25 de mayo y el 7 de junio, y forma parte del proceso rumbo al Torneo Clasificatorio de Concacaf. Más allá de los resultados inmediatos, el objetivo central del cuerpo técnico es afinar detalles para que el equipo llegue con la mejor versión posible al certamen regional.