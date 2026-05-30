Otra lesión sacude a Argentina: crack se pierde el amistoso ante Honduras

La selección de Argentina recibió una noticia poco alentadora luego de que Leandro Paredes fuera sometido a exámenes médicos para determinar el origen de las molestias que presentaba en el muslo derecho. Los estudios confirmaron que el volante sufrió un desgarro en el isquiotibial, lesión que lo dejará fuera de los próximos compromisos de la Albiceleste. El mediocampista de Boca Juniors venía arrastrando problemas físicos desde días atrás y su condición ya había generado preocupación durante el encuentro frente a Universidad Católica, partido que terminó con la eliminación del conjunto xeneize de la Copa Libertadores.

Desde el comienzo de ese compromiso, el cuerpo técnico mantuvo a varios suplentes realizando ejercicios de calentamiento ante la posibilidad de que Paredes no pudiera completar el encuentro. A medida que avanzaron los minutos, se hizo evidente que el futbolista no estaba en plenitud de condiciones. Tras el partido, el propio jugador explicó ante los medios de comunicación que había estado lidiando con una molestia muscular durante toda la semana. Inicialmente se manejó la versión de una simple contractura, pero los exámenes realizados posteriormente revelaron una lesión más seria. “Venía con una sobrecarga en el isquiotibial durante varios días, pero no quería perderme este partido y tampoco pensaba salir”, expresó el capitán de Boca. Además, señaló que el entrenador le recomendó priorizar su recuperación debido a los importantes desafíos que tenía por delante. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE LEA TAMBIÉN: Keyrol Figueroa está entrenando por aparte y no con Honduras: ¿cuál es la razón?

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