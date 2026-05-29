El motivo por el que Erick Puerto es baja contra Argentina ¿Qué pasa con Alenis Vargas?

La Federación de Fútbol de Honduras ha dejado un comunicado explicando el caso de dos de los jugadores que convocó el técnico español José Francisco Molina para lo que significará su segundo juego al frente de la 'H'.

Malas noticias llegan a la Selección Nacional de Honduras a días de enfrentar en un partido amistoso a la campeona del mundo; Argentina.

Los jugadores Erick Puerto del Platense y Alenis Vargas del Manisa FK de Turquía no tienen la visa para poder ingresar al territorio de los Estados Unidos, por lo que no estarían en dicho encuentro que será en College Station, Texas.

Aunque, según detalla la FFH, en el caso de Vargas es diferente, porque se le ha retenido su pasaporte, por lo que se está a la espera de si se aprobará, de ser así, viajará directo a EEUU.

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Mientras que Puerto, ya había ido a una cita a la embaja norteamericana, al negarse su permiso, la FFH intentó por su parte hacer gestiones para que se aprobara, pero no fue así.

En el mismo comunicado, la Federación de Fútbol de Honduras, ha dejado claro que si Vargas no obtiene la visa, no se llamará a ningún otro jugador, quedarían solo 24 seleccionados.

Ante dicha noticia, el mismo delantero, Erick Puerto, ha dejado un mensaje en sus redes sociales.

"Buenas, por este mensaje aclaro el motivo por el cual no estaré presente en la Selección Nacional de Honduas. Ya como algunis saben, fue negada mi visa y así no podré estar en los próximos amistosos de la selección, pero de igual forma quería agradecer al cuerpo técnico y staff de la selección Nacional de Honduras, por haber confiado en mí y por hacerme formar parte de esa linda familia y era una ilusión muy grande por estar en estos amistosos, pero ya Dios sabe por qué pasan las cosas y pues solo queda agradecer y seguir trabajando para un futuro volver a representar a mi país", escribió puerto.

Honduras se enfrenta ante Argentina este sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de la ciudad de College Statio, Texas.