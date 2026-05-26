Honduras anuncia la convocatoria para el partido contra la Argentina de Messi

La Selección de Honduras confirmó este martes la convocatoria para los amistosos de junio y, entre ellos, destaca uno de los partidos más atractivos de su calendario internacional para este 2026. La Bicolor se medirá en un amistosode alto nivel ante la campeona del mundo, la Argentina liderada por Leo Messi, como parte de la preparación de ambas selecciones durante la fecha FIFA previo al Mundial.

El encuentro se disputará el próximo 6 de junio de 2026 en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos, donde la escuadra dirigida por Lionel Scaloni afinará detalles antes de iniciar la defensa del título en United 2026. Aunque Honduras no logró clasificar a la cita mundialista tras fracasar con el extécnico Reinaldo Rueda, la escuadra catracha continúa apostando por fogueos de gran exigencia internacional. El entrenador español José Francisco Molina, que dirigirá su segundo encuentro al mando de la 'H', confirmó la nómina para los próximos amistosos de la selección nacional y destaca la presencia de Dereck Moncada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El joven delantero vive su primera experiencia en Europa con el Lugano de Suiza, tras romperla en el fútbol colombiano con el Inter de Bogotá, y tendrá la oportunidad de vestir la camiseta de la Bicolor.

También sobresalen jugadores legionarios como Denil Maldonado, Kervin Arriaga, Luis Palma, David Ruiz, Rigoberto Rivas y un Keyrol Figueroa que hace un par de semanas finalmente confirmó su decisión de jugar con el combinado catracho, luego de disputar algunos partidos con las inferiores de Estados Unidos. Este duelo volverá a enfrentar ambos equipos luego del amistoso disputado antes del Mundial de Qatar-2022, compromiso que sirvió como preparación para Argentina antes de conquistar el campeonato del mundo. A nivel histórico, Honduras y Argentina se han enfrentado en tres ocasiones en categoría mayor, todas con saldo favorable para los sudamericanos. La Albiceleste, además, es la única selección de Conmebol a la que la 'H' nunca ha podido vencer.