En Panamá explotan contra Christiansen tras lista del Mundial: "No lo perdonamos"

La prensa de Panamá no está nada contenta con Thomas Christiansen por no incluir a una de sus máximas joyas al Mundial 2026: "Es una injusticia"
Thomas Christiansen ha confirmado este martes los 26 jugadores que representarán a la selección de Panamá en el Mundial 2026 donde destacan Adalberto Carrasquilla, Fidel Escobar y Cecilio Waterman
Del mismo modo, resalta el arquero de Marathón, César Samudio, en la convocatoria de la Selección de Panamá para la Copa del Mundo. Con este llamado, Marathón recibirá cerca de los $250,000 dólares, equivalente a unos 6.6 millones de lempiras.
Sin embargo, la prensa de Panamá no está nada contenta con el técnico español tras no convocar a Kadir Barría, jugador que milita en el Botafogo y que es la joya canalera a sus 18 años.
El técnico de Panamá Christiansen se cabrea con Edgardo Vidal cuando le pregunta por Kadir Barría.
Y esta fue su respuesta: ""Solo me permiten llevar a 26, si meto a Kadir, dime uno que tengo que sacar... en lo deportivo no tengo que discutir nada, todos buscamos el bien del fútbol panameño, de su selección, y no va por un jugador, no va por circunstancias, va por intentar llevar lo que tú crees que es lo mejor para el rendimiento de esta selección",
Tigo Sports de Panamá también resaltó sus palabras en conferencia de prensa.
El Goleador 2402: "Lamentablemente vivimos en un país en donde vale más jugar en el Saprissa y en el Plaza Amador que en el Botafogo
ESPN Centroamérica: "Thomas Christiansen dejó FUERA de la lista al atacante de 18 años del Botafogo, Kadir Barría"
Nahuel Lanzón, ex futbolista profesional, reaccionó: "La joya de Panamá y el Botafogo quedó afuera de la lista final por decisión de Christiansen."
Deportes RPC: "El joven delantero Kadir Barría no fue convocado con la selección de Panamá para disputar el Mundial 2026".
Eduardo Lim Yueng: "No trajo a Kadir, están Negrito Quintero y Fidel Escobar. Todo lo demás era lo esperado"
Chepebomba no está nada contento: "No te lo perdono, Christiansen. No puedes decirle que no a Kadir Barría. Increíble. Es una injusticia."
Álvarto Martínes siguió su línea: "No tengo palabras para describir LA DECEPCIÓN que tengo con LA INJUSTICIA que se le ha hecho a Kadir Barría."
Diario Critica .Pa: "¿Dejó el profe que ciertos directivos metieran mano en la convocatoria?"
Trafico logo: "Kadir Barria fuera de los 26 convocados de FEPAFUT para ir al Mundial. DT Thomas Christiensen dice que lo mantendrá en lista de reserva".