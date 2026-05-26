En Panamá explotan contra Christiansen tras lista del Mundial: "No lo perdonamos"

Y esta fue su respuesta: ""Solo me permiten llevar a 26, si meto a Kadir, dime uno que tengo que sacar... en lo deportivo no tengo que discutir nada, todos buscamos el bien del fútbol panameño, de su selección, y no va por un jugador, no va por circunstancias, va por intentar llevar lo que tú crees que es lo mejor para el rendimiento de esta selección",