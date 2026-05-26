Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: "Se metió con otra"

En sus redes sociales, Meylin Cárdenas en primera instancia emitió comunicado para anunciar el fin de su relación con Alenis Vargas: "Quiero cerrar este tema de la manera más tranquila y respetuosa posible. La relación que tuve con esa persona ya terminó, y aunque en su momento fui feliz y genuina con lo que sentí, entiendo que hoy cada quien está siguiendo su camino por separado", comenzó diciendo.