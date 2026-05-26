  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: "Se metió con otra"

La chica estremece las redes sociales tras informar que vuelve a la soltería luego de ponerle fin al noviazgo con futbolista catracho.

26 de mayo de 2026 a las 11:10
Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
1 de 15

Linda joven ha revelado el fin de su relación con famoso futbolista hondureño y ha revelado que la ruptura se debió debido a una infidelidad.

Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
2 de 15

Mediante sus redes sociales oficiales, la chica ha destapado que volvió a la soltería luego de que supuestamente descubrió que el futbolista le fue infiel.
Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
3 de 15

La chica a la que nos referimos es Meylin Cárdenas, quien ha destapado estar soltera tras ponerle fin a noviazgo con famoso goleador hondureño.
Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
4 de 15

Meylin Cárdenas cuenta con más de 101 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y sus declaraciones sobre el final del noviazgo con jugador hondureño estremece las redes sociales.
Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
5 de 15

La joven en su momento participó como pomponera de la Selección de Tiktokers de Honduras.
Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
6 de 15

La hermosa joven hondureña mantuvo una relación sentimental con el delantero Alenis Vargas y hoy sorpresivamente se conoció de que la misma llegó a su fin.
Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
7 de 15

En sus redes sociales, Meylin Cárdenas en primera instancia emitió comunicado para anunciar el fin de su relación con Alenis Vargas: "Quiero cerrar este tema de la manera más tranquila y respetuosa posible. La relación que tuve con esa persona ya terminó, y aunque en su momento fui feliz y genuina con lo que sentí, entiendo que hoy cada quien está siguiendo su camino por separado", comenzó diciendo.
Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
8 de 15

"Por eso, les agradecería mucho que dejaran de enviarme videos, fotos o cualquier cosa relacionada con lo que él hace ahora o con quién decide compartir su vida. Lo que pasó después de nuestra despedida ya no me corresponde, y sinceramente tampoco es algo en lo que quiera enfocarme", declaró la joven Cárdenas.
Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
9 de 15

"Yo estoy eligiendo mi paz, mi bienestar y continuar adelante de la forma más sana posible. Y así como respeto su proceso y sus decisiones, espero también se respete el mío", fue el comunicado de Meylin Cárdenas.
Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
10 de 15

Posteriormente, ella lanzó fuente acusaciones sobre Alenis Vargas al extremo de señalarlo de serle infiel: "Él me prohibía muchas cosas. Alenis no puede quejarse; yo fui una buena novia. ¿Vos creés que se arrepienta?".
Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
11 de 15

"Yo sería tan pende... que si me buscaba le decía que sí, pero ya no. Yo ya no lo voy a buscar; lo aceptaba si me escribía en los primeros días. No me importaba si me mentía o no", dijo de forma contundente Meylin en su cuenta oficial de Tik Tok.
Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
12 de 15

La chica denunció en sus redes sociales a Alenis Vargas: "Él me decía: 'Si te veo con otro, te mato'. Y él fue el que se metió con otra", dijo.
Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
13 de 15

"Alenis ya no me va a buscar. Mi conciencia no estaría tranquila. No sé por qué lo hizo; si él lo quiso así, ni modo", cerró diciendo.
Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
14 de 15

La hermosa Meylin es toda una influencer en Honduras ya que roza los 100 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.
Famoso futbolista hondureño le fue infiel y ella lo expuso: Se metió con otra
15 de 15

Las declaraciones de la chica han causado revuelo en las redes sociales.
Cargar más fotos