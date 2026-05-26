Barcelona ya lo sabe: Julián Álvarez señala el equipo donde quiere jugar e impacta

Bombazo. El delantero argentino Julián Álvarez ha rechazado seguir en Atlético de Madrid y revelan su posible nuevo equipo de cara a la próxima campaña.
Medios españoles como el Diario MARCA dan el bombazo de que Julián Álvarez ha decidido no renovar su contrato con Atlético de Madrid.
El atacante argentino Julián Álvarez será uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de pases de cara a la próxima campaña.
El delantero argentino que pertenece al Atlético de Madrid ha sido un dolor de cabeza para la directiva desde hace meses.
Atlético de Madrid intentó blindar a la estrella ofreciéndole una extensión de contrato y una mejora de salario importante, sin embargo Julián lo ha rechazado.
Según el diario Marca, Julián Álvarez ha rechazado la oferta de renovación de 10 millones por temporada que lo habría convertido en el mejor pagado de la plantilla.
El contrato vigente hasta 2030 y una cláusula de 500 millones deberían blindar al argentino, pero su negativa abre un culebrón que amenaza con monopolizar el mercado.
Julián quiere títulos y está dispuesto a dejar las filas del Atlético de Madrid.
Hace unas semanas, todo parecía indicar que el delantero argentino se quedaría en el «colchonero» la temporada que viene y cumpliría con su contrato hasta junio de 2030. Sin embargo, han surgido nuevas noticias -y publicaciones en redes sociales- que ponen en duda su continuidad.
Diario Marca lo informa: "Julián Álvarez aspira a un proyecto mejor del que, entiende, le pueden ofrecer en el Atlético de Madrid".
"Julián quiere embarcarse en un proyecto mucho más ambicioso que le acerque mucho más a los títulos, sin importarle cambiar su estatus de máxima estrella en el Atlético", agrega el Diario Marca.
Diarios españoles señalan de que Julián Álvarez quiere jugar en las filas del FC Barcelona de cara a la próxima campaña.
La información ha causado un enorme revuelo en España debido a que Álvarez llegó como una de las grandes apuestas del proyecto rojiblanco y rápidamente se convirtió en una pieza importante dentro del esquema del entrenador Diego Simeone.
El Barcelona lleva tiempo siguiendo de cerca la situación del campeón del mundo argentino, ya que considera que su perfil encaja perfectamente en el estilo ofensivo del equipo y además podría representar una solución de presente y futuro para el ataque.
El desenlace aún está lejos de resolverse, pero lo cierto es que el Atlético vive días de tensión con Julián Álvarez.
Por ahora, el futuro de Julián Álvarez continúa siendo una incógnita, pero lo cierto es que su nombre promete convertirse en una de las novelas más calientes del próximo mercado de fichajes europeo.