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Así fue la celebración íntima de Motagua tras conquistar la copa 20 ante Marathón

Los jugadores, directivos y familiares vivieron una noche de fiesta tras conquistar la copa 20 de Motagua ante Marathón. Unidos por un mismo sentimiento.

25 de mayo de 2026 a las 11:35
Así fue la celebración íntima de Motagua tras conquistar la copa 20 ante Marathón
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Los jugadores, directivos y familiares vivieron una noche de fiesta tras conquistar la copa 20 de Motagua ante Marathón. Unidos por un mismo sentimiento.

Erick Castillo.
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Los familiares, hijo, nietas de la directiva de Motagua estuvieron presentes para celebrar a lo grande la conquista de la Copa 20.
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Pedro Atala, presidente de Motagua no dudo en posar y levantar la copa 20 de las águilas en su cena de celebración en uno de los hoteles capitalinos.
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Emilio Izaguirre, el director deportivo de Motagua disfrutó a lo grande la conquista de la corona de campeón.
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Javier López, Pedro Atala y Emilio Izaguirre se unieron para tener un recuerdo de la conquista de la corona 20 para las águilas.
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Marcelo Santos, posiblemente tenga la Copa en sus manos por última vez con la camisa del Motagua.
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Marcelo Santos, Marlon Licona y Julio Gutiérrez lo celebraron a su manera el momento en el que la copa llegó al lugar de la cena.
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Pedro Atala compartió con Marvin Carvajal, gerente de Almacenes del Titán, uno de los patrocinadores del club azul.
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Emilio Izaguirre y su hijo posaron para el lente de DIEZ, donde estuvo presente para llevarles a ustedes la celebración del ciclón.
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Jorge Serrano y Rodrigo Gómez se la pasaron a lo grande. Los dos extranjeros disfrutaron y así posaron para la postal del recuerdo.
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Julio Gutiérrez y su hijo no dejaron pasar el momento para ser parte de la fiesta azul en la cena.
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Rodrigo de Olivera, el goleador del Motagua estuvo presente con su familia en este evento en el que disfrutaron a lo grande.
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Las familias de Alejandro Reyes y Rodrigo de Olivera compartieron un momento juntos a la copa 20 de las águilas
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Alejandro Reyes y su familia también estuvieron presente, dándole el respaldo al volante que fue clave en la conquista del título para las águilas.
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Kleber de Oliveira siempre se mantuvo con la bandera de brasil y así compartió junto a su esposa y sus dos hijas.
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Emilio Hércules, actual ministro de finanzas de Honduras fue de los invitados especiales a la cena de campeón.
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Jefryn Macías no dejó pasar el momento para tener una foto del recuerdo con el título y su madre.
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Macías también estuvo junto a su esposa y su pequeño bebé, quienes disfrutaron la conquista de este título.
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Giancarlo Sacaza estuvo bien acompañado de su familia, quienes estuvieron en el estadio y después en la cena de celebración.
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Giancarlo cuenta con el respaldo de su presidente y se tomó la foto del recuerdo con Pedro Atala, presidente vitalicio de Motagua.
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Clever Portillo, el anotador del último penal para los azules no dejó pasar el momento y así besó la copa de campeón.
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Denis Meléndez también estuvo disfrutando de la noche de fiesta en el hotel capitalino, donde Motagua festejó.
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Júnior Izaguirre y su familia también fueron parte de la fiesta. El asistente técnico de equipo sumó una más a su historial.
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Denis Meléndez aprovechó para tener uno de los recuerdos que guardará para todo la vida.
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Júnior Izaguirre fue parte de la última final que Motagua le ganó a Marathón y ahora lo hace como asistente técnico.
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Carlos Palma, Jocón Reyes y Pedro Atala, el presidente del club que ha visto pasar varias generaciones con el club.
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Carlos Palma mostró mucho cariño por el Jocón Reyes, y él mismo quien le puso su medalla al exjugador.
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Javier Atala, uno de los directivos de Motagua también fue parte de la fiesta en la cena de celebración.
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Jocón Reyes también compartió con Emilio Izaguirre Jr, uno de los jugadores que forma parte de las reservas.
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Los hijos de Emilio Izaguirre también disfrutaron de la noche y los recuerdos con la copa no pudieron faltar.
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Kleber Oliveira disfrutó de su primera conquista como campeón en el fútbol hondureño. Así besó la copa el atacante.
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Los extranjeros de Motagua, Kleber Oliveira, Jorge Serrano y Rodrigo Gómez, disfrutaron y su deseo es poder seguir defendiendo la corona de campeón con el club.
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