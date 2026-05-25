Así fue la celebración íntima de Motagua tras conquistar la copa 20 ante Marathón

Los jugadores, directivos y familiares vivieron una noche de fiesta tras conquistar la copa 20 de Motagua ante Marathón. Unidos por un mismo sentimiento.
Los familiares, hijo, nietas de la directiva de Motagua estuvieron presentes para celebrar a lo grande la conquista de la Copa 20.
Pedro Atala, presidente de Motagua no dudo en posar y levantar la copa 20 de las águilas en su cena de celebración en uno de los hoteles capitalinos.
Emilio Izaguirre, el director deportivo de Motagua disfrutó a lo grande la conquista de la corona de campeón.
Javier López, Pedro Atala y Emilio Izaguirre se unieron para tener un recuerdo de la conquista de la corona 20 para las águilas.
Marcelo Santos, posiblemente tenga la Copa en sus manos por última vez con la camisa del Motagua.
Marcelo Santos, Marlon Licona y Julio Gutiérrez lo celebraron a su manera el momento en el que la copa llegó al lugar de la cena.
Pedro Atala compartió con Marvin Carvajal, gerente de Almacenes del Titán, uno de los patrocinadores del club azul.
Emilio Izaguirre y su hijo posaron para el lente de DIEZ, donde estuvo presente para llevarles a ustedes la celebración del ciclón.
Jorge Serrano y Rodrigo Gómez se la pasaron a lo grande. Los dos extranjeros disfrutaron y así posaron para la postal del recuerdo.
Julio Gutiérrez y su hijo no dejaron pasar el momento para ser parte de la fiesta azul en la cena.
Rodrigo de Olivera, el goleador del Motagua estuvo presente con su familia en este evento en el que disfrutaron a lo grande.
Las familias de Alejandro Reyes y Rodrigo de Olivera compartieron un momento juntos a la copa 20 de las águilas
Alejandro Reyes y su familia también estuvieron presente, dándole el respaldo al volante que fue clave en la conquista del título para las águilas.
Kleber de Oliveira siempre se mantuvo con la bandera de brasil y así compartió junto a su esposa y sus dos hijas.
Emilio Hércules, actual ministro de finanzas de Honduras fue de los invitados especiales a la cena de campeón.
Jefryn Macías no dejó pasar el momento para tener una foto del recuerdo con el título y su madre.
Macías también estuvo junto a su esposa y su pequeño bebé, quienes disfrutaron la conquista de este título.
Giancarlo Sacaza estuvo bien acompañado de su familia, quienes estuvieron en el estadio y después en la cena de celebración.
Giancarlo cuenta con el respaldo de su presidente y se tomó la foto del recuerdo con Pedro Atala, presidente vitalicio de Motagua.
Clever Portillo, el anotador del último penal para los azules no dejó pasar el momento y así besó la copa de campeón.
Denis Meléndez también estuvo disfrutando de la noche de fiesta en el hotel capitalino, donde Motagua festejó.
Júnior Izaguirre y su familia también fueron parte de la fiesta. El asistente técnico de equipo sumó una más a su historial.
Denis Meléndez aprovechó para tener uno de los recuerdos que guardará para todo la vida.
Júnior Izaguirre fue parte de la última final que Motagua le ganó a Marathón y ahora lo hace como asistente técnico.
Carlos Palma, Jocón Reyes y Pedro Atala, el presidente del club que ha visto pasar varias generaciones con el club.
Carlos Palma mostró mucho cariño por el Jocón Reyes, y él mismo quien le puso su medalla al exjugador.
Javier Atala, uno de los directivos de Motagua también fue parte de la fiesta en la cena de celebración.
Jocón Reyes también compartió con Emilio Izaguirre Jr, uno de los jugadores que forma parte de las reservas.
Los hijos de Emilio Izaguirre también disfrutaron de la noche y los recuerdos con la copa no pudieron faltar.
Kleber Oliveira disfrutó de su primera conquista como campeón en el fútbol hondureño. Así besó la copa el atacante.
Los extranjeros de Motagua, Kleber Oliveira, Jorge Serrano y Rodrigo Gómez, disfrutaron y su deseo es poder seguir defendiendo la corona de campeón con el club.