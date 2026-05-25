Así quedó Keylor tras perder la final... ¡y Carrasquilla peligra en el Mundial!

Lo mismo ocurrió con Efraín Juárez. El polémico entrenador de los Pumas no podía creer que se les escapara el título en su propia casa. "Se acabó, se acabó el sueño de ser campeones. No se puede ganar así", dijo tras el tanto de Rotondi que sentenció la dolorosa derrota de su equipo, que ya jugaba con nueve en el tramo final del partido.