Así quedó Keylor tras perder la final... ¡y Carrasquilla peligra en el Mundial!

Keylor Navas no pudo contener las lágrimas luego de perder contra Cruz Azul de manera agónica y el panameño Adalberto Carrasquillo abandonó la final llorando y podría perderse la Copa del Mundo.
Luego de cinco años de espera, el Cruz Azul finalmente volvió a conquistar la Liga MX y levantó la Décima tras derrotar a los Pumas de Keylor Navas en el Olímpico Universitario, en una final que se decidió en los últimos minutos.
Con un autogol de Rubén Duarte y un tanto del argentino Rodolfo Rotondi cuando el partido parecía que se iba a los tiempos extras (1-2), la 'Máquina' silenció por completo el recinto de los Pumas y se quedó con el Clausura 2026.
El título se festejó por todo lo alto, ya que desde 2021 no habían vuelto a coronarse en México y Cruz Azul se mantiene como el cuarto club más laureado del país con 10 estrellas, superado por el América (16), Chivas (12) y un Toluca que buscaba el tricampeonato en el presente torneo (12).
La tristeza y la frustración invadió el Olímpico Universitario y Keylor Navas no pudo contener las lágrimas. Pese a ganarlo todo en la élite con el Real Madrid, el portero costarricense sigue sin poder conquistar el fútbol mexicano.
Pumas tenía la ilusión de acabar con la larga sequía de 15 años sin poder proclamarse campeón y con el tico en la portería creyeron que todo era posible, pero el descenlase fue doloroso y Keylor se marchó con mucha pena del inmueble.
El golpe emocional fue inmediato para los jugadores del cuadro felino, cuerpo técnico y un Navas que disputó su segundo torneo en la liga mexicana y no ha podido conseguir su objetivo antes de colgar los guantes.
El experimentado arquero de 39 años permaneció durate varios minutos cabizbajo, llevándose las manos al rostro y reflejando toda la frustración acumulada por una derrota que parecía imposible de imaginar en el tramo final del encuentro.
A pesar de contar con una grandísima trayectoria en Europa, Keylor mostró cuánto significaba este torneo para él. La posibilidad de llevar a Pumas a lo más alto de la Liga MX era su sueño, pero la remontada de Cruz Azul dejó una herida evidente en el capitán del equipo universitario.
Lo mismo ocurrió con Efraín Juárez. El polémico entrenador de los Pumas no podía creer que se les escapara el título en su propia casa. "Se acabó, se acabó el sueño de ser campeones. No se puede ganar así", dijo tras el tanto de Rotondi que sentenció la dolorosa derrota de su equipo, que ya jugaba con nueve en el tramo final del partido.
Los futbolistas de Pumas quedaron muy afectados por la caída ante los azules, tal como lo muestra Pablo Bennevendo. El defensor mexicano lamentó la derrota y pidió disculpas a los aficionados por el resultado.
Más allá de la tristeza de Pumas por perder la final, el panameño Adabalberto Carrasquilla encendió las alarmas tras salir lesionado cuando solo restan muy pocos días para que arranque la Copa del Mundo 2026.
En el primer cuarto de hora del segundo tiempo, el mediocampista canalero sufrió un fuerte impacto con Amaury García y no logró volver a ponerse en pie.
Las asistencias médicas ingresaron de inmediato a atender Carrasquilla, que lloraba de la impotencia mientras se confirmaba que debía abandonar el campo de juego de una final que su equipo, a la postre, terminaría perdiendo.
Pero las malas noticias para Panamá no terminan con la imagen de la sustitución. Las cámaras de la transmisión enfocaron al 'Coco' cuando ya se encontraba desconsolado en el banco de suplentes.
Mientras le explicaba a uno de los asistentes técnicos lo que había sentido en la jugada, hizo un gesto que paralizó a todo Panamá: Carrasquilla explicaba un posible tirón o rotura en el aductor izquierdo al momento de sufrir la falta. El futbolista estaba entre lágrimas.
El escenario del panameño no pinta para nada bien de cara al Mundial, donde es una de las figuras del combinado nacional. Por ahora, los Pumas siguen sin confirmar la lesión que sufrió el jugador ante los azules.
Con el reloj en contra para la recuperación de cualquier lesión muscular severa, solo resta esperar a conocer el parte médico oficial de los Pumas. Mientras tanto, el club se encuentra sumido en la desolación tras caer en la final y seguir extendiendo su dolorosa sequía de títulos nacionales.