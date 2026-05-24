Bellezas, dolor, carnitas y personajes en el título 20 de Motagua en Honduras

Muchas gráficas dejó el triunfo de Motagua en la tanda de penales para coronarse campeón del torneo Clausura. Fotos Marvin Salgado y Mauricio Ayala.
En las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés hubo mucha comida típica de Honduras.
Hubo un gran ambiente y baile por parte de los patrocinadores en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Las bellezas de Motagua se hicieron presentes al encuentro que marcó el final del torneo Clausura.
Un avión pasó cerca del estadio Nacional Chelato Uclés y el lente de DIEZ lo captó.
Los aficionados de Marathón se las ingeniaron para ingresar con las camisas del club, a pesar de la prohibición.
Una aficionada de Motagua no soportó la ola de calor y se desmayó. Fue auxiliada por Cruz Roja y Bomberos.
Un miembro de la Policía Nacional de Honduras también anduvo haciendo un trabajo fotográfico.
Los dos entrenadores, Pablo Lavallén y Javier López, con un estilo particular dirigiendo.
Llenazo total en el estadio Nacional Chelato Uclés con la gran final del torneo Clausura.
Tremendo abrazo de los dos entrenadores finalistas y un detalles a resaltar siempre.
Linda imagen de los dos clubes antes de comenzar el duelo final por la gloria del torneo Clausura.
La hermosa edecán se robó suspiros durante toda la gran final del torneo Clausura.
Las hermosas edecanes le sonrieron al lente de DIEZ y muchos aficionados quedaron impactados.
Y se fue con la felicidad de celebrar, quería ser campeón y lo logró este domingo 24 de mayo.
Darío Banegas y su familia celebrando la copa de Motagua frente a Marathón.
La periodista de HCH, Ariela Cáceres la pasó muy feliz con su esposo Denis Andino.
Un gran tremendo beso de buena suerte se dieron en el sector de silla.
El estilo con el que llegaron los árbitros para la gran final del torneo Clausura.
Un pequeña niña en medio de la llegada de la barra de Motagua al estadio Nacional Chelato Uclés.
Rubilio Castillo intentó quitarse los nervios con un bombón, también para hacer a un lado la ansiedad.
La abuelita de Motagua siempre fiel apoyando en las buenas y logró festejar un nuevo título.
El periodista Carlos Posadas, conocido como El Halcón, haciendo la señal de las Águilas.
Tremendo golpe y el dolor que reflejó Brian Farioli en una acción que se fue a estrellar.
El brasileño John Kleber de Oliveira intenta una volea, pero se fue en blanco el delantero de Motagua.