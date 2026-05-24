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Bellezas, dolor, carnitas y personajes en el título 20 de Motagua en Honduras

Ambientazo, sufrimiento y muchos detalles dejó la gran final de la Liga Nacional de Honduras.

24 de mayo de 2026 a las 20:01
Bellezas, dolor, carnitas y personajes en el título 20 de Motagua en Honduras
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Muchas gráficas dejó el triunfo de Motagua en la tanda de penales para coronarse campeón del torneo Clausura. Fotos Marvin Salgado y Mauricio Ayala.
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En las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés hubo mucha comida típica de Honduras.
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Hubo un gran ambiente y baile por parte de los patrocinadores en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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Las bellezas de Motagua se hicieron presentes al encuentro que marcó el final del torneo Clausura.
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Un avión pasó cerca del estadio Nacional Chelato Uclés y el lente de DIEZ lo captó.
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Los aficionados de Marathón se las ingeniaron para ingresar con las camisas del club, a pesar de la prohibición.
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Una aficionada de Motagua no soportó la ola de calor y se desmayó. Fue auxiliada por Cruz Roja y Bomberos.
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Un miembro de la Policía Nacional de Honduras también anduvo haciendo un trabajo fotográfico.
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Los dos entrenadores, Pablo Lavallén y Javier López, con un estilo particular dirigiendo.
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Llenazo total en el estadio Nacional Chelato Uclés con la gran final del torneo Clausura.
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Tremendo abrazo de los dos entrenadores finalistas y un detalles a resaltar siempre.
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Linda imagen de los dos clubes antes de comenzar el duelo final por la gloria del torneo Clausura.
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La hermosa edecán se robó suspiros durante toda la gran final del torneo Clausura.
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Las hermosas edecanes le sonrieron al lente de DIEZ y muchos aficionados quedaron impactados.
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Y se fue con la felicidad de celebrar, quería ser campeón y lo logró este domingo 24 de mayo.
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Darío Banegas y su familia celebrando la copa de Motagua frente a Marathón.
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La periodista de HCH, Ariela Cáceres la pasó muy feliz con su esposo Denis Andino.
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Un gran tremendo beso de buena suerte se dieron en el sector de silla.
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El estilo con el que llegaron los árbitros para la gran final del torneo Clausura.
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Un pequeña niña en medio de la llegada de la barra de Motagua al estadio Nacional Chelato Uclés.
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Rubilio Castillo intentó quitarse los nervios con un bombón, también para hacer a un lado la ansiedad.
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La abuelita de Motagua siempre fiel apoyando en las buenas y logró festejar un nuevo título.
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El periodista Carlos Posadas, conocido como El Halcón, haciendo la señal de las Águilas.
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Tremendo golpe y el dolor que reflejó Brian Farioli en una acción que se fue a estrellar.
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El brasileño John Kleber de Oliveira intenta una volea, pero se fue en blanco el delantero de Motagua.
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