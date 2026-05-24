¡Llanto, dolor y tristeza en Marathón! Así festejó Motagua su copa 20 de Liga Nacional

Motagua es el nuevo campeón: los rostros de alegría, tristeza y llanto tras el título del ciclón en la gran final del torneo Clausura. FOTOS: Mauricio Ayala | Marvin Salgado | Alex Pérez.
Luis Ortiz, elegido MVP del torneo Clausura, fue el gran héroe al atajar un penal en los lanzamientos de la gran final.
José Alejandro Reyes lloró tras consagrarse campeón con el Motagua en la Liga Nacional de Honduras.
Los jugadores del Marathón no escondieron su tristeza luego de perder su segunda final consecutiva en la Liga Nacional de Honduras.
Motagua nuevamente se consagró campeón luego de una final sumamente disputada en el Estadio Nacional.
Luis Ortiz celebra y abre los brazos tras ser la figura en los lanzamientos de penal ante Marathón. El verde falló dos en la tanda.
Javier Arriaga, que ingresó de cambio en los tiempos extras, derramó lágrimas tras un nuevo subcampeonato.
El staff del Motagua celebró con todo luego de ganar los lanzamientos de penalti. Qué grande el Mimado.
Cristopher Meléndez y Denis Meléndez muestras las medallas al LENTE DIEZ mientras la Liga Nacional premia a los jugadores.
Damín Ramírez fue uno de los jugadores más afectados tras perder la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
Odin Ramos también se mostró muy afectado luego de perder uno de los penales del Marathón ante Motagua.
Clever Portillo no lo podía creer luego de transformar el gol que le dio la copa veinte al Motagua.
Jhon Cleber anotó uno de los lanzamientos del Motagua ante Marathón. El brasileño portó la bandera brasileña.
Brian Farioli fue uno de los mejores futbolistas de la liguilla del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
Jorge Serrano y Rodrigo Gómez celebraron con mucha euforia la nueva copa del Motagua.
Marathón sigue con la racha negativa y ya suma ocho años sin ganar un título de Liga Nacional.
Los jugadores del Marathón estaban visiblemente afectados tras perder el título de la Liga Nacional.
Pablo Cacho, defensor del Motagua, toca la presea antes de ser entregada a sus compañeros en el escenario.