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¡Llanto, dolor y tristeza en Marathón! Así festejó Motagua su copa 20 de Liga Nacional

Los rostros de alegría y tristeza luego de la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional.

24 de mayo de 2026 a las 20:39
¡Llanto, dolor y tristeza en Marathón! Así festejó Motagua su copa 20 de Liga Nacional
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Motagua es el nuevo campeón: los rostros de alegría, tristeza y llanto tras el título del ciclón en la gran final del torneo Clausura. FOTOS: Mauricio Ayala | Marvin Salgado | Alex Pérez.

 Mario O. Figueroa
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Luis Ortiz, elegido MVP del torneo Clausura, fue el gran héroe al atajar un penal en los lanzamientos de la gran final.
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José Alejandro Reyes lloró tras consagrarse campeón con el Motagua en la Liga Nacional de Honduras.
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Los jugadores del Marathón no escondieron su tristeza luego de perder su segunda final consecutiva en la Liga Nacional de Honduras.
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Motagua nuevamente se consagró campeón luego de una final sumamente disputada en el Estadio Nacional.
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Luis Ortiz celebra y abre los brazos tras ser la figura en los lanzamientos de penal ante Marathón. El verde falló dos en la tanda.

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Javier Arriaga, que ingresó de cambio en los tiempos extras, derramó lágrimas tras un nuevo subcampeonato.
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El staff del Motagua celebró con todo luego de ganar los lanzamientos de penalti. Qué grande el Mimado.
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Cristopher Meléndez y Denis Meléndez muestras las medallas al LENTE DIEZ mientras la Liga Nacional premia a los jugadores.
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Damín Ramírez fue uno de los jugadores más afectados tras perder la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
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Odin Ramos también se mostró muy afectado luego de perder uno de los penales del Marathón ante Motagua.
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Clever Portillo no lo podía creer luego de transformar el gol que le dio la copa veinte al Motagua.
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Jhon Cleber anotó uno de los lanzamientos del Motagua ante Marathón. El brasileño portó la bandera brasileña.
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Brian Farioli fue uno de los mejores futbolistas de la liguilla del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
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Jorge Serrano y Rodrigo Gómez celebraron con mucha euforia la nueva copa del Motagua.
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Marathón sigue con la racha negativa y ya suma ocho años sin ganar un título de Liga Nacional.

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Los jugadores del Marathón estaban visiblemente afectados tras perder el título de la Liga Nacional.
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Pablo Cacho, defensor del Motagua, toca la presea antes de ser entregada a sus compañeros en el escenario.
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