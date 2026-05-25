Sin Mundial: los 12 jugadores del Real Madrid que fueron borrados del torneo

Temporada para el olvido la de Ferland Mendy. Sufrió una rotura grave en el tendón del recto femoral de la pierna derecha con separación ósea. La lesión, ocurrida en un duelo ante el Espanyol, requiere cirugía y se estima que estará de baja por un período de hasta un año. No fue convocado por el técnico Didier Deschamps en Francia.