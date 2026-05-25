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Fichajes: Motagua a punto de exportar a jugadores y Marathón se quedaría sin figuras

Los dos finalistas tienen muchos detalles con sus plantillas luego de la finalización del torneo Clausura.

25 de mayo de 2026 a las 12:13
Fichajes: Motagua a punto de exportar a jugadores y Marathón se quedaría sin figuras
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Los dos finalistas tienen muchos detalles con sus plantillas luego de la finalización del torneo Clausura.
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A uno que se le termina el contrato en Motagua es a Luis Meléndez, no hay acuerdo todavía.
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Directiva de Marathón trata de llegar a un acuerdo de rescisión de contrato con Bryan Moya, quien tiene seis meses de vínculo con el Monstruo.
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Carlos "Carlón" Meléndez también se quedó sin contrato y las lesiones le han pasado factura. Lleva más de un año sin jugar en Motagua.
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Maylor Núñez tiene contrato con Marathón, pero podrían rescindir por mutuo acuerdo.
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Cristhian Sacaza también visualiza su futuro fuera de Marathón a pesar de tener vínculo contractual.
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Carlos "Zapatía" Mejía tiene contrato con Motagua, pero hablará con la directiva ante la poca cantidad de minutos, así lo reconoció tras el título.
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El delantero juvenil de Marathón, César Sevilla, se quedó sin contrato y todavía no hay un arreglo de renovación.
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Luis Vega, defensor central de Motagua, está como agente libre y negocia su renovación.
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Tomás Sorto quedó como agente libre y negocia su renovación en el Monstruo Verde.
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John Kleber de Oliveira fue de los fichajes que respondió en Motagua y se activará su cláusula para renovar un año más.
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Samuel Elvir, lateral derecho que jugó en Marathón, saldría del Monstruo Verde. No entra en los planes de la directiva tras finalizar su contrato.
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Óscar Padilla Discua, volante de gran factura en el torneo Clausura, también se queda sin contrato en Motagua.
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La directiva de Marathón analiza la salida del extremo Odín Ramos, quien tiene contrato.
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El polifuncional de Marathón, Damín Ramírez, se gastó un gran torneo Clausura y es agente libre. El Monstruo lidera para renovarlo.
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El jugador Jainer Bermúdez es opción para ser fichaje en Motagua, pero Emilio Izaguirre aseguró que llegaría a las reservas en primera instancia.
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Kenny Bodden es agente libre tras finalizar el campeonato con Marathón y se menciona que Motagua lo busca al central.
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El caso de Marcelo Santos entra como prioridad en Motagua, se le venció el contrato y la renovación la quiere la directiva.
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Rubilio Castillo es agente libre luego de la finalización del torneo Clausura. Fue villano en la gran final para Marathón al fallar el lanzamiento penal.
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El arquero panameño César Samudio está con la opción de rescindir contrato con Marathón debido a la falta de oportunidades.
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Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, reconoció que el extremo Jefryn Macías tiene opciones de convertirse en legionario. Se ha mencionado que España sería su destino.
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El técnico argentino Pablo Lavallén aún no llega a un acuerdo de renovación con Marathón a pesar de la propuesta lanzada por la institución.
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Francisco "Chelito" Martínez finalizó su contrato con Marathón, Olimpia y Motagua se enfocan en su fichaje.
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El zaguero Giancarlo Sacaza está a punto de convertirse en legionario a sus 22 años y la MLS es su mejor opción en estos momentos.
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