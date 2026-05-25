Fichajes: Motagua a punto de exportar a jugadores y Marathón se quedaría sin figuras

Los dos finalistas tienen muchos detalles con sus plantillas luego de la finalización del torneo Clausura.
A uno que se le termina el contrato en Motagua es a Luis Meléndez, no hay acuerdo todavía.
Directiva de Marathón trata de llegar a un acuerdo de rescisión de contrato con Bryan Moya, quien tiene seis meses de vínculo con el Monstruo.
Carlos "Carlón" Meléndez también se quedó sin contrato y las lesiones le han pasado factura. Lleva más de un año sin jugar en Motagua.
Maylor Núñez tiene contrato con Marathón, pero podrían rescindir por mutuo acuerdo.
Cristhian Sacaza también visualiza su futuro fuera de Marathón a pesar de tener vínculo contractual.
Carlos "Zapatía" Mejía tiene contrato con Motagua, pero hablará con la directiva ante la poca cantidad de minutos, así lo reconoció tras el título.
El delantero juvenil de Marathón, César Sevilla, se quedó sin contrato y todavía no hay un arreglo de renovación.
Luis Vega, defensor central de Motagua, está como agente libre y negocia su renovación.
Tomás Sorto quedó como agente libre y negocia su renovación en el Monstruo Verde.
John Kleber de Oliveira fue de los fichajes que respondió en Motagua y se activará su cláusula para renovar un año más.
Samuel Elvir, lateral derecho que jugó en Marathón, saldría del Monstruo Verde. No entra en los planes de la directiva tras finalizar su contrato.
Óscar Padilla Discua, volante de gran factura en el torneo Clausura, también se queda sin contrato en Motagua.
La directiva de Marathón analiza la salida del extremo Odín Ramos, quien tiene contrato.
El polifuncional de Marathón, Damín Ramírez, se gastó un gran torneo Clausura y es agente libre. El Monstruo lidera para renovarlo.
El jugador Jainer Bermúdez es opción para ser fichaje en Motagua, pero Emilio Izaguirre aseguró que llegaría a las reservas en primera instancia.
Kenny Bodden es agente libre tras finalizar el campeonato con Marathón y se menciona que Motagua lo busca al central.
El caso de Marcelo Santos entra como prioridad en Motagua, se le venció el contrato y la renovación la quiere la directiva.
Rubilio Castillo es agente libre luego de la finalización del torneo Clausura. Fue villano en la gran final para Marathón al fallar el lanzamiento penal.
El arquero panameño César Samudio está con la opción de rescindir contrato con Marathón debido a la falta de oportunidades.
Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, reconoció que el extremo Jefryn Macías tiene opciones de convertirse en legionario. Se ha mencionado que España sería su destino.
El técnico argentino Pablo Lavallén aún no llega a un acuerdo de renovación con Marathón a pesar de la propuesta lanzada por la institución.
Francisco "Chelito" Martínez finalizó su contrato con Marathón, Olimpia y Motagua se enfocan en su fichaje.
El zaguero Giancarlo Sacaza está a punto de convertirse en legionario a sus 22 años y la MLS es su mejor opción en estos momentos.