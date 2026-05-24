Selección mundialista de África, el segundo rival que enfrentaría Honduras en junio

El directivo detalló que entre las 8:00 y 9:00 de la mañana se dará a conocer el rival, la sede y el horario del compromiso, aunque nada está finiquitado por lo que también existe la posibilidad que Honduras sólo termine disputando el duelo contra la selección de Lionel Messi.

La Selección de Honduras está realizando los últimos detalles buscando el segundo compromiso de la fecha FIFA de junio, se concretarse será ante una selección africana, según confirmó el presidente de la Comisión de Selecciones, Javier Atala , quien adelantó que este lunes 25 de mayo se hará oficial el anuncio del encuentro.

"Se juega el sábado 6 de junio ante Argentina y si se concreta el segundo amistoso sería el martes 9 de junio", informó Javier Atala en la entrevista a HRN.

En los últimos días ha tomado fuerza la posibilidad de que el adversario sea la mundialista Ghana, aunque todavía no ha sido confirmado por la Federación de Fútbol de Honduras. Los africanos se ubican en el Grupo L en el Mundial United 2026 junto a Panamá, Inglaterra y Crocia.

Este sería el segundo amistoso de preparación para la Bicolor durante la gira por Estados Unidos. El primero está oficializado y será nada menos que ante la campeona del mundo, Argentina, el próximo 6 de junio en el Kyle Field, College Station, Texas.

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Dentro de la planificación de la H también está previsto que este lunes 25 de mayo se anuncie la convocatoria oficial del técnico español José Francisco Molina para ambos compromisos internacionales.

Además, la delegación hondureña viajará el 1 de junio hacia Estados Unidos para comenzar con la concentración y preparación que servirán como parte del proceso rumbo a las próximas competencias oficiales.

En caso de confirmarse a Ghana como rival, la Bicolor mediría fuerzas ante una de las selecciones históricas del continente africano y habitual participante en Copas del Mundo. La expectativa en la Selección de Honduras también está en el posible llamado de Keyrol Figueroa, delantero del Liverpool Sub-21. Sería su primera convocatoria con la Bicolor.