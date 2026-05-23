¡Malas noticias para Argentina! Estrella de la Albiceleste se pierde el amistoso ante Honduras

La Selección de Argentina ya sufrió su primera ausencia confirmada de cara a los amistosos internacionales de junio frente a Honduras e Islandia, encuentros que servirán como preparación antes del inicio del Mundial United 2026.
El futbolista que no estará disponible es el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, quien presentó molestias físicas tras disputar la final de la Europa League, compromiso en el que el Aston Villa derrotó 3-0 al SC Freiburg. El cuerpo médico decidió que el guardameta no participe en los amistosos para evitar complicaciones antes de la Copa del Mundo.
De acuerdo con el periodista argentino Gastón Edul, el campeón del mundo presenta una pequeña fractura que no requiere cirugía, aunque sí necesitará varias semanas de recuperación. La intención es que llegue en óptimas condiciones al estreno de la Albiceleste en la máxima competencia internacional.
Ante esta situación, uno de los nombres que toma fuerza para sustituirlo es el de Juan Mosso, portero de 32 años que actualmente milita en el Atlético de Madrid y que aparece como una de las principales alternativas para custodiar la portería argentina durante los encuentros de preparación.
El objetivo del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni es que “Dibu” pueda recuperarse completamente y estar listo para el debut mundialista, programado para el 16 de junio ante Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas.
LEA TAMBIÉN: FFH adelanta otro fogueo "top" para Honduras y nuevo fichaje: "Es el mejor del mundo"
Hasta el momento, Scaloni todavía no revela la lista definitiva de jugadores que viajarán a Estados Unidos para los amistosos y posteriormente disputar el Mundial United 2026. Sin embargo, se espera que la convocatoria oficial sea anunciada en los próximos días. Por su parte, el duelo frente a Argentina marcará el segundo partido de Francisco Molina al frente de la Bicolor, luego del empate 2-2 conseguido ante Perú
El amistoso entre Honduras y Argentina está pactado para el sábado 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas. El compromiso comenzará a las 7:00 de la noche, hora local de Estados Unidos, mientras que en territorio hondureño se podrá seguir desde las 6:00 pm.