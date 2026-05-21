Estos son los duros rivales que enfrentará Honduras en el Mundial Sub-17 del 2026

La Selección Nacional Sub-17 de Honduras conoció este jueves 21 de mayo a los rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2026, torneo en el que la Bicolor buscará hacer historia y avanzar a la siguiente ronda. La Copa del Mundo juvenil masculina, que celebrará su edición número 21, se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Qatar y contará con la participación de 48 selecciones por segunda ocasión bajo el nuevo formato implementado por la FIFA. Además, Portugal llegará como vigente campeón del certamen.

El sorteo oficial se llevó a cabo este día en Zúrich, Suiza, donde el combinado hondureño conoció el camino que tendrá en la fase inicial de la competencia. La escuadra catracha quedó ubicada en el Grupo L junto a tres exigentes rivales: Japón, Colombia y Serbia. En esta nueva edición del Mundial Sub-17 clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que Honduras buscará sumar los puntos necesarios para mantenerse con vida y avanzar a las rondas eliminatorias. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La Selección Sub-17 es dirigida por Merling Paz, quien cuenta con un plantel que mezcla talento nacional y jóvenes legionarios. En la última convocatoria destacaron nombres como David Paz, del Cincinnati FC; Erick Galindo, de Fundación Marcet; Gerald Arzú, del Brooklyn United; Jefferson Moradel, del Inter Miami; y Julián Martínez, del Boston Greater, hijo del exfutbolista Walter "Pery" Martínez (QDDG).

La H disputará su séptima participación en un Mundial Sub-17. Sus anteriores apariciones fueron en Corea del Sur 2007, Nigeria 2009, Emiratos Árabes Unidos 2013, Chile 2015, India 2017 y Qatar 2025, por lo que la Bicolor volverá a hacerse presente en la máxima cita juvenil del fútbol mundial con la ilusión de realizar una destacada actuación.

FECHAS DE LOS PARTIDOS DE HONDURAS EN EL MUNDIAL SUB 17