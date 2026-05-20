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Honduras y Costa Rica reviven su histórica rivalidad en clásico de leyendas

La pasión centroamericana volvió a encenderse en una tarde llena de emociones, recuerdos y sonrisas. Las grandes leyendas de Selección de Honduras y Selección de Costa Rica protagonizaron un vibrante clásico.

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    Las grandes leyendas de Selección de Honduras y Selección de Costa Rica protagonizaron un vibrante clásico.
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    El volante Carlos Oliva fue parte del combinado hondureño que disputó este compromiso ante los ticos.
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    La selección de Costa Rica que estivo presente para disputar este compromiso de leyendas en Estados Unidos.

     Carlos Castellanos
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    El grupo de exseleccionados de Honduras que fueron convocados para representar al país en este amistoso.

     Carlos Castellanos
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    Carlos Pavón sigue siendo uno de los jugadores más admirados por los aficionados hondureños en Los Estados Unidos.

     Carlos Castellanos
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    El eterno capitán, Amado Guevara es otro de los exseleccionados que sigue siendo el más cotizado para las fotografías y autógrafos.

    Carlos Castellanos
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    Las grandes leyendas de Selección de Honduras y Selección de Costa Rica protagonizaron un vibrante clásico.
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    Familias completas llegaron desde distintos puntos de New Jersey y Nueva York para acompañar a sus ídolos y vivir una experiencia inolvidable al aire libre.
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    Mario Berrios intentó demostrar que aún mantiene condiciones futbolísticas y así lo hizo ante los ticos.

     Carlos Castellanos
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    Boniek García se sumó también a esta selección de leyendas para enfrentar a los ticos.
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    Luis Guifarro aún mantiene su calidad y recordó viejo momentos al lado de Amado Guevara.
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    Wilson Palacios, Marlon Peña y José Luis "Flaco" Pineda lucieron sus mejores galas en este compromiso.
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    Arnold Cruz aprovechó el momento previo al partido para conversar con viejos conocidos de la selección de Costa Rica.
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    Carlos Pavón no pasó por alto sus anotaciones y fue uno de los que se encargó de recordarles a los ticos que siempre les anota.
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    Wilson Palacios escuchaba atentamente lo que le decía su compañero y ahora entrenador Marlon Peña.
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    Leonardo Isaula al momento momento de irse al descanso dialogaba con Puerto la manera de poder ganar el juego.
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    Arnold Cruz fue uno de lo encargados de liderar la zona baja de las leyendas de Honduras.
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    En la cancha, el espectáculo también respondió a las expectativas. Costa Rica abrió el marcador al minuto 20 tras un intenso inicio con llegadas peligrosas en ambos arcos
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    Una de las acciones que llevó a una de las anotaciones en el clásico de leyendas.

     Carlos Castellanos
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    Enamorado y Puerto fueron los dos porteros que defendieron el marco de la selección de leyendas de Honduras.

     Carlos Castellanos
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    José Luis Pineda se mantiene siempre en ritmo de juego y se mostró muy participativo en el encuentro.
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    La dupla Carlos Pavón y Tyson Núnez se volvió a disfrutar en este duelo de leyendas, pero el duelo terminó a favor de los ticos 3-2.
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    Honduras reaccionó y encontró el empate al 34, desatando la emoción de su afición. Sin embargo, antes del descanso, los costarricenses volvieron a golpear y se marcharon al medio tiempo con ventaja de 2-1.
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    Los goles del combinado hondureño fueron obra de Carlos Pavón y Wilmer Velásquez, mientras que para Costa Rica anotaron Condolete, Chiqui Brenes y Víctor Hernán, quienes hicieron vibrar a los aficionados presentes con un duelo lleno de calidad y recuerdos.
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    Honduras reaccionó y encontró el empate al 34, desatando la emoción de su afición. Sin embargo, antes del descanso, los costarricenses volvieron a golpear y se marcharon al medio tiempo con ventaja de 2-1.
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