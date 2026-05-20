Honduras y Costa Rica reviven su histórica rivalidad en clásico de leyendas

Las grandes leyendas de Selección de Honduras y Selección de Costa Rica protagonizaron un vibrante clásico.
El volante Carlos Oliva fue parte del combinado hondureño que disputó este compromiso ante los ticos.
La selección de Costa Rica que estivo presente para disputar este compromiso de leyendas en Estados Unidos.
El grupo de exseleccionados de Honduras que fueron convocados para representar al país en este amistoso.
Carlos Pavón sigue siendo uno de los jugadores más admirados por los aficionados hondureños en Los Estados Unidos.
El eterno capitán, Amado Guevara es otro de los exseleccionados que sigue siendo el más cotizado para las fotografías y autógrafos.
Familias completas llegaron desde distintos puntos de New Jersey y Nueva York para acompañar a sus ídolos y vivir una experiencia inolvidable al aire libre.
Mario Berrios intentó demostrar que aún mantiene condiciones futbolísticas y así lo hizo ante los ticos.
Boniek García se sumó también a esta selección de leyendas para enfrentar a los ticos.
Luis Guifarro aún mantiene su calidad y recordó viejo momentos al lado de Amado Guevara.
Wilson Palacios, Marlon Peña y José Luis "Flaco" Pineda lucieron sus mejores galas en este compromiso.
Arnold Cruz aprovechó el momento previo al partido para conversar con viejos conocidos de la selección de Costa Rica.
Carlos Pavón no pasó por alto sus anotaciones y fue uno de los que se encargó de recordarles a los ticos que siempre les anota.
Wilson Palacios escuchaba atentamente lo que le decía su compañero y ahora entrenador Marlon Peña.
Leonardo Isaula al momento momento de irse al descanso dialogaba con Puerto la manera de poder ganar el juego.
Arnold Cruz fue uno de lo encargados de liderar la zona baja de las leyendas de Honduras.
En la cancha, el espectáculo también respondió a las expectativas. Costa Rica abrió el marcador al minuto 20 tras un intenso inicio con llegadas peligrosas en ambos arcos
Una de las acciones que llevó a una de las anotaciones en el clásico de leyendas.
Enamorado y Puerto fueron los dos porteros que defendieron el marco de la selección de leyendas de Honduras.
José Luis Pineda se mantiene siempre en ritmo de juego y se mostró muy participativo en el encuentro.
La dupla Carlos Pavón y Tyson Núnez se volvió a disfrutar en este duelo de leyendas, pero el duelo terminó a favor de los ticos 3-2.
Honduras reaccionó y encontró el empate al 34, desatando la emoción de su afición. Sin embargo, antes del descanso, los costarricenses volvieron a golpear y se marcharon al medio tiempo con ventaja de 2-1.
Los goles del combinado hondureño fueron obra de Carlos Pavón y Wilmer Velásquez, mientras que para Costa Rica anotaron Condolete, Chiqui Brenes y Víctor Hernán, quienes hicieron vibrar a los aficionados presentes con un duelo lleno de calidad y recuerdos.