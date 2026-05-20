Los 13 futbolistas que se estrenarán en Grandes Finales de Liga Nacional de Honduras

Conocé los jugadores que tendrán la dicha que por primera vez jugarán una primera final en la Liga Nacional de Honduras; la mayoría de Motagua.
Carlos Pérez, el Chuy, en su primer torneo con Marathón, jugará lagran final de Honduras.
Luis Meléndez, jugador del Motagua, aunque no sea titular y tenga poco ritmo de juego, es parte de un equipo finalista por primera vez.
Romario Da Silva, jugador brasileño del Motagua, lesionado de gravedad, en su torno estreno con los azules, estará en la final.
Andy Hernández, es uno de los jóvenes del Motagua, que también tendrá su etreno en finales.
Ósar Padilla Discua, exjugador del Génesis FC, tendrá la oportunidad de vivir su primera final en Honduras con Motagua.
Giancarlo Sacaza es titular con Motagua y ahora mismo tiene la responsabilidad en su primera final con los azules de contener a los verdes.
Brian Farioli se perdió la final de enero contra Olimpia, pero ahora con la titularidad garantizada, jugará su primera final en Honduras.
Jhon Kléber de Oliveira, atacante brasileño del Motagua, participará en una final por primera vez en su carrera.
Carlos Palma, convocado para la final contra Marathón, será primerizo en grandes finales.
Luis Santamaría Crisanto, defensor del Motagua, perdió la titularidad en el club azul, pero estará presente en su primera finalísima.
Pablo Cacho, defensor del Motagua, también juega su primera final en Honduras.
Jefryn Macías, jugador del Motagua, vivirá desde adentro, el fervor de una final por primera vez.
Rodrigo de Olivera, atacante uruguayo, goleador del Motagua, quiere estrenarse como goleador en su primera final de Honduras.