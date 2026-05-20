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Lugano: Champions, multimillonario y excampeón mundial, la casa de Dereck

El hondureño Dereck Moncada fue presentado oficialmente como jugador del FC Lugano de Suiza.

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    El hondureño Dereck Moncada fue presentado oficialmente como jugador del FC Lugano de Suiza, así es la historia y muchas curiosidades del equipo suizo.
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    AC Lugano fue refundado en 2003 con la desaparición del famoso Lugano, debido a problemas económicos pero que nació en 1908. Inició jugando en la cuarta división de Suiza.
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    En la ocasión del centenario del antiguo FC Lugano, el 4 de junio de 2008, y en acuerdos con los dirigentes y la municipalidad de Agno, el club volvió a tomar el patrocinio de FC Lugano, así como su logo.
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    El Stadio Comunale di Cornaredo es la casa del FC Lugano, situado en la ciudad suiza de Lugano, en el cantón de Ticino en Suiza, fue inaugurado en 1951 y posee una capacidad para 15,000 personas.

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    Su valor actual de la plantilla ronda los 45 millones de euros, tras la finalización de la temporada 2025-2026.
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    El jugador más caro del FC Lugano es Mattia Zanotti, lateral derecho nacido en Italia.
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    Luego de terminar en tercer lugar en la temporada 2025-2026, el FC Lugano jugará la segunda ronda de la Conference League.
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    Su actual entrenador es Mattia Croci-Torti, también fue exjugador suizo.
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    El dueño mayoritario del Football Club Lugano, equipo de la Superliga de Suiza, es el multimillonario estadounidense Joe Mansueto.
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    El empresario estadounidense también es dueño del Chicago Fire FC en la MLS.
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    FC Lugano tiene historia de títulos, han ganado la Superliga de Suiza en 3 ocasiones (1938, 1941 y 1949).
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    FC Lugano también cuenta con campeonatos de la Copa de Suiza, obtenidos en 4 ocasiones (1931, 1968, 1993 y 2022).
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    FC Lugano ha jugado en dos ocasiones con la Champions League: 2001-2002 y 2024-2025. Nunca a la fase de grupos.
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    Lugano es una ciudad del sur de Suiza, ubicada en la región de habla italiana del Cantón del Tesino. Destaca por su combinación única de cultura suiza y mediterránea, sus impresionantes paisajes junto al lago glaciar de Lugano y su proximidad a Italia.
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    Dida, exarquero brasileño campeón del mundo en 2022, militó con el FC Lugano (1998-1999).
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    El senegalés y exjugador del Chelsea, Demba Ba, militó en el FC Lugano en el 2021 y ahí se retiró.
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