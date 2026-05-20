Lugano: Champions, multimillonario y excampeón mundial, la casa de Dereck

El hondureño Dereck Moncada fue presentado oficialmente como jugador del FC Lugano de Suiza, así es la historia y muchas curiosidades del equipo suizo.
AC Lugano fue refundado en 2003 con la desaparición del famoso Lugano, debido a problemas económicos pero que nació en 1908. Inició jugando en la cuarta división de Suiza.
En la ocasión del centenario del antiguo FC Lugano, el 4 de junio de 2008, y en acuerdos con los dirigentes y la municipalidad de Agno, el club volvió a tomar el patrocinio de FC Lugano, así como su logo.
El Stadio Comunale di Cornaredo es la casa del FC Lugano, situado en la ciudad suiza de Lugano, en el cantón de Ticino en Suiza, fue inaugurado en 1951 y posee una capacidad para 15,000 personas.
Su valor actual de la plantilla ronda los 45 millones de euros, tras la finalización de la temporada 2025-2026.
El jugador más caro del FC Lugano es Mattia Zanotti, lateral derecho nacido en Italia.
Luego de terminar en tercer lugar en la temporada 2025-2026, el FC Lugano jugará la segunda ronda de la Conference League.
Su actual entrenador es Mattia Croci-Torti, también fue exjugador suizo.
El dueño mayoritario del Football Club Lugano, equipo de la Superliga de Suiza, es el multimillonario estadounidense Joe Mansueto.
El empresario estadounidense también es dueño del Chicago Fire FC en la MLS.
FC Lugano tiene historia de títulos, han ganado la Superliga de Suiza en 3 ocasiones (1938, 1941 y 1949).
FC Lugano también cuenta con campeonatos de la Copa de Suiza, obtenidos en 4 ocasiones (1931, 1968, 1993 y 2022).
FC Lugano ha jugado en dos ocasiones con la Champions League: 2001-2002 y 2024-2025. Nunca a la fase de grupos.
Lugano es una ciudad del sur de Suiza, ubicada en la región de habla italiana del Cantón del Tesino. Destaca por su combinación única de cultura suiza y mediterránea, sus impresionantes paisajes junto al lago glaciar de Lugano y su proximidad a Italia.
Dida, exarquero brasileño campeón del mundo en 2022, militó con el FC Lugano (1998-1999).
El senegalés y exjugador del Chelsea, Demba Ba, militó en el FC Lugano en el 2021 y ahí se retiró.