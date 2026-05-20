Pep Guardiola se va del City y su crack elige ir al Real Madrid de Mourinho

Guardiola se va de Manchester City y él está loco por marcharse al Real Madrid
Pep Guardiola ha dejado dejar al Manchester City después de 10 años y uno de sus jugadores "está loco por ir" al Real Madrid, informan desde España. Pasaría del español a ser dirigido por José Mourinho.
El fútbol mundial se encuentra conmocionado tras trascender una noticia que muy pocos esperaban ver confirmada tan pronto. Pep Guardiola, el exitoso entrenador español, tendría decidido poner fin a su gloriosa etapa al mando del Manchester City.
A pesar de que todavía le queda un año completo de contrato, desde Inglaterra dan por sentada su salida. El técnico estuvo coqueteando con esta posibilidad durante toda la campaña y parece que el ciclo llegó a su final.
La directiva ya se mueve rápido y el principal candidato para ocupar su lugar es Enzo Maresca. El actual estratega formó parte del cuerpo técnico de Pep y conoce a la perfección el funcionamiento del club.
Este fuerte rumor llega en un momento complicado para el equipo ciudadano tras un cierre de temporada frustrante. El City viene de empatar con el Bournemouth y de perder la Premier League a manos del Arsenal FC.
Tras este traspié, el español trató de bajarle la espuma al caso y mostrar tranquilidad ante los medios. Su intención era desviar la atención para que el grupo pudiera enfocarse puramente en los objetivos deportivos pendientes.
"Podría decir que me queda un año más de contrato. La primera persona con la que tengo que hablar es con el presidente porque ambos decidimos que cuando terminemos nos sentaremos y hablaremos", declaró Pep.
Sin embargo, sus palabras no lograron frenar una ola de rumores que crece día a día en Europa. La partida del entrenador de Sampedor parece un secreto a voces que está generando un terremoto en el vestuario.
La inminente salida de Guardiola está provocando que varios futbolistas importantes decidan poner un punto final a su trayectoria. El temor a un cambio drástico de proyecto aceleró los planes de varias figuras de renombre.
Los primeros en armar las maletas durante esta temporada fueron los experimentados Bernardo Silva y John Stones. Ambos futbolistas sintieron que era el momento ideal para buscar nuevos rumbos lejos de Manchester.
Ahora, la gran preocupación de los fanáticos y la directiva se centra en la figura de Rodri. El mediocampista español es el motor del equipo y su futuro inmediato pende de un hilo en este mercado.
Según la información brindada por el diario Marca, el volante central está pensando seriamente si continuar o no. La decisión que tomó Pep Guardiola incrementó de forma notable sus ganas de buscar un nuevo desafío.
Fuentes cercanas al jugador aseguran que el mediocampista "está loco por jugar en el Real Madrid". El proyecto del conjunto merengue seduce por completo al futbolista, quien desea regresar a su país natal.
Cabe recordar que el volante español ganó el prestigioso Balón de Oro en el año 2024. Su contrato actual con el Manchester City se extendía formalmente hasta el final de la temporada pasada.
"Haber jugado en el Atlético no me impide ir al Real Madrid. Hay más jugadores que han hecho ese camino. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo", disparó el volante con total sinceridad hace unos meses.