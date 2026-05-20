¿Carlos Pineda? Salida de Motagua a SPS con visita especial y los dos 'borrados'

Motagua viajó muy de mañana hacia San Pedro Sula para la final de ida; viajaron 'dos borrados' y el referente que va a su última batalla con los azules. FOTOS: Estalin Irías.
El Búho Meléndez demostrando la confianza que Motagua tiene en esta final de Liga Nacional. Viajó muy relajado.
Jefryn Macías va a su primera final con los azules delMotagua, mientras Cléver Portillo ya tiene un título como motagüense.
Rodrigo de Olivera, uruguayo goleador de Motagua con 12 goles, jugará su primera Gran Final en Honduras.
José Alejandro Reyes está curtido de grandes finales; fue parte de Olimpia, Real España y ahora va vestido de azul. Es el que pone el ambiente en el ciclón con la discomóvil andante que anda...
Reyes muestra su buena actitud en la previa de un partido que define el 50% del título nacional.
¿Qué llevaba Motagua en la maleta? Es parte del tema audiovisual que viaja con el club, el analista de video del cuerpo técnico.
Javier López se dispuso a atender ala prensa deportiva previo al viaje hacia San Pedro Sula.
Droopy Gómez saluda aun motociclista antes de subirse al autobús que trasladó al Motagua hacia San Pedro Sula.
Marcelo Santos jugará su última final con Motagua. Se va del club después de nueve años como azul.
Ricky Zapata y Andy Hernández, son dos de los jugadores que Javier López ha tenido en stand by. No juegan mucho, han sido borrados.
Luis Santamaría Crisanto es otro de los futbolistas que jugará su primera final en Honduras.
¿Carlos Pineda en la salida de los azules? Pues no, por muy parecidos que parezcan no se trata del exjugador del Olimpia.
Es el buen amigo y fotógrafo capitalino Pavel Aguirre, quien le dio cobertura a la salida del club azul.
Motagua tuvo una visita especial, se trata de Marvin Carbajal, propietario de El Titán.
Carbajal es un Motagua confeso, pero también mantiene buena afinidad con Marathón, ya que de ambos clubes su marca es patrocinador.
Llegó para desearle buen viaje al plantel del Motagua, mientras se aprestaba a salir rumbo a su oficina.