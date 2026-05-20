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¿Carlos Pineda? Salida de Motagua a SPS con visita especial y los dos 'borrados'

Motagua viajó muy de mañana hacia San Pedro Sula para la final de ida y viajaron 'dos borrados', el referente que va a su última batalla con los azules.

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    Motagua viajó muy de mañana hacia San Pedro Sula para la final de ida; viajaron 'dos borrados' y el referente que va a su última batalla con los azules. FOTOS: Estalin Irías.
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    El Búho Meléndez demostrando la confianza que Motagua tiene en esta final de Liga Nacional. Viajó muy relajado.
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    Jefryn Macías va a su primera final con los azules delMotagua, mientras Cléver Portillo ya tiene un título como motagüense.
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    Rodrigo de Olivera, uruguayo goleador de Motagua con 12 goles, jugará su primera Gran Final en Honduras.
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    José Alejandro Reyes está curtido de grandes finales; fue parte de Olimpia, Real España y ahora va vestido de azul. Es el que pone el ambiente en el ciclón con la discomóvil andante que anda...
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    Reyes muestra su buena actitud en la previa de un partido que define el 50% del título nacional.
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    ¿Qué llevaba Motagua en la maleta? Es parte del tema audiovisual que viaja con el club, el analista de video del cuerpo técnico.
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    Javier López se dispuso a atender ala prensa deportiva previo al viaje hacia San Pedro Sula.
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    Droopy Gómez saluda aun motociclista antes de subirse al autobús que trasladó al Motagua hacia San Pedro Sula.
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    Marcelo Santos jugará su última final con Motagua. Se va del club después de nueve años como azul.
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    Ricky Zapata y Andy Hernández, son dos de los jugadores que Javier López ha tenido en stand by. No juegan mucho, han sido borrados.
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    Luis Santamaría Crisanto es otro de los futbolistas que jugará su primera final en Honduras.
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    ¿Carlos Pineda en la salida de los azules? Pues no, por muy parecidos que parezcan no se trata del exjugador del Olimpia.
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    Es el buen amigo y fotógrafo capitalino Pavel Aguirre, quien le dio cobertura a la salida del club azul.
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    Motagua tuvo una visita especial, se trata de Marvin Carbajal, propietario de El Titán.
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    Carbajal es un Motagua confeso, pero también mantiene buena afinidad con Marathón, ya que de ambos clubes su marca es patrocinador.
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    Llegó para desearle buen viaje al plantel del Motagua, mientras se aprestaba a salir rumbo a su oficina.
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