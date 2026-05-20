Lo que tiene prohibido en el Mundial: las duras condiciones de Ancelotti a Neymar

Después de su sorpresiva convocatoria para jugar el Mundial 2026 con la selección de Brasil, se conocieron increíbles condiciones que le pusieron al astro brasileño para estar en la Copa del Mundo.
Se conoció la historia detrás de una convocatoria rimbombante. Neymar fue noticia el lunes porque tiene la chance de jugar su cuarto Mundial con la selección de Brasil.
A los 34 años, el delantero contará quizás con la última posibilidad de quedar definitivamente en la historia de la Canarinha, y todo gracias a la citación de Carlo Ancelotti, que hasta último momento estuvo sopesando la posibilidad de incluirlo en la nómina, evaluando también sus recientes lesiones y su discontinuidad futbolística.
La historia de Neymar con la selección de Brasil parecía cada vez más lejos de tener otro capítulo mundialista. Las lesiones, la falta de continuidad y el desgaste alrededor de su figura habían generado enormes dudas.
El medio Globo Esporte reveló que hubo una reunión cara a cara entre Neymar y Ancelotti, “con todas las cartas sobre la mesa”.
Ancelotti levantó el teléfono para darle un respaldo importante al jugador del Santos, que finalmente entró en la lista de convocados anunciada anoche, lunes 18 de mayo, en Rio de Janeiro.
La inclusión de Neymar entre los 26 elegidos empezó a definirse unos días antes del anuncio oficial, según informa el portal brasileño Globo.
El jueves, Ancelotti y Rodrigo Caetano, director deportivo de Brasil, contactaron por videollamada con el atacante para explicarle con total claridad cuál sería su situación después de casi tres años alejado de la selección brasileña.
Tanto el técnico italiano como la CBF consideraban fundamental dejar claras las nuevas condiciones antes de tomar la decisión definitiva.
Ancelotti le trasladó a Neymar que ya no sería el capitán del equipo.
Otra condición para Neymar es que el delantero no parte como titular fijo en el esquema que tiene pensado.
Además, le explicó las nuevas normas de funcionamiento y disciplina implantadas desde la llegada del nuevo cuerpo técnico.
También le detallaron las limitaciones y cambios respecto a etapas anteriores, especialmente en todo lo relacionado con el entorno de la selección.
Incluso se habló de reducir la exposición en redes sociales.
Ancelotti le señaló a Neymar menos uso de redes sociales en pleno Mundial 2026.
Neymar, según cuentan desde la selección, recibió el mensaje con buena actitud y aseguró que está dispuesto a hacer todo lo posible para aportar al grupo en otro Mundial.
La predisposición del futbolista a aceptar ese nuevo rol terminó de convencer al técnico y, desde el viernes, dentro de la CBF ya daban prácticamente por hecha su convocatoria.
Desde dentro de la CBF aseguran que el jugador entendió perfectamente el contexto actual y se mostró dispuesto a aceptar el nuevo rol para tener la oportunidad de disputar otro Mundial.
Después de casi tres años alejado de la selección y tras múltiples problemas físicos, Neymar regresará a una Copa del Mundo en un contexto totalmente diferente al que vivió durante gran parte de su carrera.