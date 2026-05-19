Mbappé y un brutal llamado para dejar el Madrid: 180 millones por su traspaso

El delantero francés ha despertado el interés de otro gigante de Europa que ya se contactó con su madre para hacerle saber que están dispuestos a ficharlo en el próximo mercado de verano.
Dos años en el Real Madrid y todavía no ha podido conquistar un título importante, salvo la Bota de Oro. Kylian Mbappé no estaría cómodo en el club, se siente absolutamente solo en el vestuario y la relación con algunos de sus compañeros se deteriora, según la información que publica este martes The Mirror.
Jude Bellingham, Federico Valverde y Vinicius son algunos de los nombres que están en lo opuesto a Mbappé y eso se determina en muchos factores.
La situación que quebró el vínculo de estos futbolistas fue lo sucedido con Xabi Alonso. A entender del francés, esos compañeros hicieron todo lo posible para que el técnico español fuera separado del Madrid, solo seis meses después de haber llegado.
Ante dicha situación, el delantero de 27 años tuvo encontronazos internos con sus compañeros y las diferencias se profundizaron con Álvaro Arbeloa al mando.
La inminente llegada de José Mourinho al banquillo merengue puede marcar un quiebre, pero en la directiva consideran que hay relaciones que son insalvables por dichas diferencias entre Mbappé y gran parte de los jugadores.
En ese contexto, Kylian habría recibido un llamado descomunal que puede cambiar la historia. Uno de los gigantes de la Premier League estaría interesado en su fichaje y el plan ya se habría puesto en marcha.
Según reveló The Mirror, Todd Boehly, dueño del Chelsea, se habría puesto en contacto con Fayza Lamari, la madre de Mbappé, para comunicarle que por pedido de Xabi Alonso están interesados en fichar al atacante.
Xabi fue anunciado como nuevo entrenador de los 'Blues' y firmó un contrato por cuatro temporadas. La idea sería que Kilyan se convierta en el pilar del proyecto deportivo y sea un golpe de efecto absoluto para la liga inglesa, considerada la mejor del planeta.
En los últimos días, Mbappé dejó una polémica reflexión asegurando que Real Madrid jugó mejor en la primera parte de la temporada, cuando Alonso dirigía al equipo, que en la segunda, con Arbeloa en el banquillo.
Hoy en día, el Chelsea es uno de los pocos clubes con capacidad para abordar un traspaso por Mbappé y mantenerle el contrato que tiene con los merengues. La presencia de Xabi sería fundamental para impulsar esta posibilidad y no se descarta que el propio DT haga un sondeo para saber la postura del jugador.
Tras vincularse con los 'Blues', Xabi solicitó que contactaran con la madre Mbappé y conocer su situación en el Bernabéu. El técnico entiende que su expupilo es fundamental para su plan de reconstrucción del equipo y potenciar la línea de ataque.
La prensa ingles también desliza que el Chelsea estaría dispuesto a presentar una oferta de unos 180 millones de euros al Real Madrid por el traspaso de Mbappé. Además de un "salario astronómico" al futbolista para convecerlo de que se traslade a Londres.
La relación entre Mbappé y la directiva blanca se ha deteriorado tras la marcha de Alonso. Durante el breve tiempo que trabajaron juntos, el galo forjó rápidamente un fuerte vínculo con el español y alcanzó su mejor nivel.
Con una fortuna que supera los 9.3 mil millones de dólares, Todd Boehly cree que el atractivo de la Premier y la oportunidad de convertirse en un nuevo ídolo en Stamford Bridge podrían hacer que Mbappé reconsiderara su futuro.
En principio, Mbappé está enfocado en seguir su preparación física de cara a la Copa del Mundo con la selección francesa y luego definir los pasos a seguir en su carrera. Por lo pronto, Chelsea espera agazapado para un golpe mundial.