Sorpresiva decisión: Barcelona avanzó para ficharlo, pero Flick frena su llegada

La dirección deportiva del Barça ya tenía planeado su primer y gran fichaje para la próxima temporada, pero todo se vino abajo por Hansi Flick. El DT considera que no lo necesita en el equipo.
Con el bicampeonato de LaLiga ya en las vitrinas del club y solo un partido por disputar, Hansi Flick y Deco comenzaron a planificar la plantilla del Barcelona de cara a la próxima temporada y se esperan un par de bajas y algunos refuerzos.
De acuerdo con el diario Sport, el técnico alemán tendría decidido reforzar todas las líneas, especialmente la defensa, ya que el equipo mostró algunas deficiencias a lo largo de la presente campaña, que le costaron la deliminación en la Champions League.
Además, Flick tiene como prioridad la llegada de otro delantero top ante el adiós de Robert Lewandowski. El polaco se despidió del Camp Nou el pasado domingo y disputará su último partido de azulgrana el sábado en Mestalla ante Valencia.
Tras cuatro exitosos años en el club catalán, Lewandowski anunció que no renovará su contrato que expira en junio, por lo que el club tendrá que trabajar en el fichaje de un nuevo atacante que pueda ocupar su lugar.
Sin embargo, uno de los fichajes que el Barcelona ya tenía avanzado era el de Alessandro Bastoni, defensor del Inter de Milán que este curso se consagró campeón de la Serie A, aunque fracasó en su intento de jugar el Mundial con la selección italiana.
Su nombre llevaba meses muy bien colocado en la agenda del Barça. Dentro del club gusta mucho su perfil. especialmente por su capacidad para sacar el balón jugado, su experiencia internacional y su personalidad competitiva.
No obstante, lo que parecía una operación muy avanzada, que rondaría los 70 millones de euros por su traspaso, ha empezado a enfriarse de forma importante en los últimos días y todo por un gran motivo.
Hansi Flick ha frenado su posible incorporación porque no termina de ver claro el encaje de Bastoni dentro de la idea futbolística que quiere implantar en el Barcelona. Así lo asegura el periodista Matteo Moretto y lo reconfirma Sport.
Aunque el técnico reconoce la enorme calidad del central italiano, considera que su equipo necesita otro tipo de defensor para competir al máximo nivel en escenarios de mucha exigencia física.
Flick busca centrales muy rápidos, que sean capaces de defender lejos del área y corregir constantemente en espacios grandes. Ahí aparecen algunas dudas importantes alrededor del zaguero nerazzrurro que tiene 27 años.
Aunque técnicamente es uno de los mejores defensas de Europa, Flic cree que hay perfiles más adaptados al estilo agresivo y adelantado que quiere potenciar. Pero dentro de la dirección deportiva la visión es diferente, y consideran que sería un fichaje de enorme nivel para reforzar la defensa azulgrana.
Deco cree que Bastoni aportaría liderazgo, jerarquía y una salida de balón diferencial. Además, valora muchísimo su experiencia en grandes escenario y su regularidad en la élite del fútbol europeo.
"El precio prohibitivo del Inter, pidiendo 70 millons por su fichaje y la timidez de Bastoni en la negociación, sin mencionar las dudas de Flick, ya provocaron que Deco aparque la carpeta del defensor italiano", señala el diario catalán.
El futuro de Bastoni en el radar del Barcelona queda ahora mismo mucho más abierto de lo que parecía hace unas semanas. Deco sigue empujando por la operación, pero la opinión de Flick pesa muchísimo dentro de la planificación deportiva.
Hoy por hoy, el DT entiende que el italiano sea la prioridad absoluta para reforzar la defensa y apuesta más por una gran inversión para la delantera. Cualquier otra operación es secundaria.