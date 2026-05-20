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Mundialista, medallista olímpico, músico y las facetas del AT de Marathón

El entrenador ha estado en el banquillo de Marathón debido a la suspensión del técnico Pablo Lavallén y lo ha hecho bien previo a la gran final ante Motagua.

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    El entrenador ha estado en el banquillo de Marathón debido a la suspensión del técnico Pablo Lavallén y lo ha hecho bien previo a la gran final ante Motagua.
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    Ante la suspensión del entrenador Pablo Lavallén será su asistente Matías Cammareri el encargado de estar en el banquillo para la gran final ante Motagua.
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    DIEZ investigó a fondo sobre su persona y encontró que tiene un pergamino de éxitos deportivos, pero su mayoría son practicando otra disciplina.
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    Desde los 4 años su vida comenzó a ser muy movida como buen argentino practicaba fútbol; sin embargo, de la mano llevaba el hockey sobre césped el cual le permitió representar a su país en un mundial y ganar una medalla de oro olímpica.
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    Gracias a un tío Matías encontró amor en el bastón y la bocha: “Fui haciendo las divisiones menores en los dos deportes hasta que me iba bien y tuvo que ir eligiendo. A los 15 o 16 años entró de lleno al hockey y me empezó a ir muy bien porque jugué para la selección con poca a edad y después de 3 años me regresé al fútbol nuevamente”.

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    Con el Platense de Argentina hizo sus inferiores y su primer logro en el balompié fue con el Almagro FC, donde consiguió el ascenso a la élite argentina, algo que fue suficiente para colgar los tacos y poner sus última balas sobre el hockey ya que él consideraba que con 22 años era suficiente.

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    SCHC, Laren Rotterdam y HDM fueron sus clubes en Países Bajos, también tuvo un paso por un equipo de Francia.

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    Si nos vamos a su actuación con la albiceleste en el mundial de Monchengladbach 2006 terminó décimo y 10 años después se convirtió en fisioterapeuta para integrar el cuerpo técnico que se llevó el oro en Río de Janeiro 2016.
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    Siempre en hoockey sobre césped: “Fui campeón sudamericano cuatro veces, fui campeón panamericano, a nivel selección estuvo 10 años y en clubes disputé 15 temporadas, a comparación del fútbol donde solo estuvo 2 o 3 años; sin embargo tuvo un éxito deportivo lindo en los dos”, comentó el sudamericano de 47 años.
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    Luego de que la edad ya no daba para seguir teniendo un desgaste físico importante, Matías Gabriel Cammareri, estudió la kinesiología con el fin de mantenerse de cerca a las canchas porque es un mundo en el que quiero estar siempre.

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    El nacido en Buenos Aires y padre de: Franco, Gino y Genaro ganó como asistente técnico la Copa Sudamericana con el Atlético Independiente, la Surubana Bank con el mismo club, en 2021 con el León de México la Leagues Cup y también estuvo en el histórico Santos de Brasil.

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    Lucas Cammareri es un talentoso porque dentro de sus talentos está la música de pequeño tacaba la guitarra electroacústica en una banda de amigos en Buenos Aires.
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    “Era una banda de amigos y lo hacíamos por diversión, reuníamos más o menos unos 100 amigos en alguna fiesta. Habían dos o tres que tocaban bien y el resto acompañábamos. La pasábamos bien”, concretó el amante de la cumbia y el rock.
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    Él y su familia son muy creyentes de la religión católica.
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    En el hockey sobre cesped y el fútbol jugó como: como volante interior, por derecha y defensa central.
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    Su hermano Lucas Cammareri también jugaba al hockey sobre césped.

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    Le gusta la música de Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y los Redondos de Ricota.
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    Con el técnico Ariel Holan estuvo como asistente técnico del Santos de Brasil.
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