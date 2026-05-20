Mundialista, medallista olímpico, músico y las facetas del AT de Marathón

El entrenador ha estado en el banquillo de Marathón debido a la suspensión del técnico Pablo Lavallén y lo ha hecho bien previo a la gran final ante Motagua.
Ante la suspensión del entrenador Pablo Lavallén será su asistente Matías Cammareri el encargado de estar en el banquillo para la gran final ante Motagua.
DIEZ investigó a fondo sobre su persona y encontró que tiene un pergamino de éxitos deportivos, pero su mayoría son practicando otra disciplina.
Desde los 4 años su vida comenzó a ser muy movida como buen argentino practicaba fútbol; sin embargo, de la mano llevaba el hockey sobre césped el cual le permitió representar a su país en un mundial y ganar una medalla de oro olímpica.
Gracias a un tío Matías encontró amor en el bastón y la bocha: “Fui haciendo las divisiones menores en los dos deportes hasta que me iba bien y tuvo que ir eligiendo. A los 15 o 16 años entró de lleno al hockey y me empezó a ir muy bien porque jugué para la selección con poca a edad y después de 3 años me regresé al fútbol nuevamente”.
Con el Platense de Argentina hizo sus inferiores y su primer logro en el balompié fue con el Almagro FC, donde consiguió el ascenso a la élite argentina, algo que fue suficiente para colgar los tacos y poner sus última balas sobre el hockey ya que él consideraba que con 22 años era suficiente.
SCHC, Laren Rotterdam y HDM fueron sus clubes en Países Bajos, también tuvo un paso por un equipo de Francia.
Si nos vamos a su actuación con la albiceleste en el mundial de Monchengladbach 2006 terminó décimo y 10 años después se convirtió en fisioterapeuta para integrar el cuerpo técnico que se llevó el oro en Río de Janeiro 2016.
Siempre en hoockey sobre césped: “Fui campeón sudamericano cuatro veces, fui campeón panamericano, a nivel selección estuvo 10 años y en clubes disputé 15 temporadas, a comparación del fútbol donde solo estuvo 2 o 3 años; sin embargo tuvo un éxito deportivo lindo en los dos”, comentó el sudamericano de 47 años.
Luego de que la edad ya no daba para seguir teniendo un desgaste físico importante, Matías Gabriel Cammareri, estudió la kinesiología con el fin de mantenerse de cerca a las canchas porque es un mundo en el que quiero estar siempre.
El nacido en Buenos Aires y padre de: Franco, Gino y Genaro ganó como asistente técnico la Copa Sudamericana con el Atlético Independiente, la Surubana Bank con el mismo club, en 2021 con el León de México la Leagues Cup y también estuvo en el histórico Santos de Brasil.
Lucas Cammareri es un talentoso porque dentro de sus talentos está la música de pequeño tacaba la guitarra electroacústica en una banda de amigos en Buenos Aires.
“Era una banda de amigos y lo hacíamos por diversión, reuníamos más o menos unos 100 amigos en alguna fiesta. Habían dos o tres que tocaban bien y el resto acompañábamos. La pasábamos bien”, concretó el amante de la cumbia y el rock.
Él y su familia son muy creyentes de la religión católica.
En el hockey sobre cesped y el fútbol jugó como: como volante interior, por derecha y defensa central.
Su hermano Lucas Cammareri también jugaba al hockey sobre césped.
Le gusta la música de Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y los Redondos de Ricota.
Con el técnico Ariel Holan estuvo como asistente técnico del Santos de Brasil.