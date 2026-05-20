Mundialista, medallista olímpico, músico y las facetas del AT de Marathón

Gracias a un tío Matías encontró amor en el bastón y la bocha: “Fui haciendo las divisiones menores en los dos deportes hasta que me iba bien y tuvo que ir eligiendo. A los 15 o 16 años entró de lleno al hockey y me empezó a ir muy bien porque jugué para la selección con poca a edad y después de 3 años me regresé al fútbol nuevamente”.