Fichajes: Vargas suena fuerte, Olimpia lo prestaría y Jeaustin acepta contactos

El presidente de Marathón, Daniel Otero, habló de las renovaciones de Brian Farioli y Pablo Lavallén. Así se está moviendo el mercado de fichajes en Honduras.
Dereck Moncada fue presentado de forma oficial por el FC Lugano de la primera división de Suiza, firmó por 5 años.
El extremo izquierdo hondureño Jesús Batiz fue dado de baja del Cartaginés luego de seis meses en tierras costarricenses.
Denovan Torres, experimentado arquero, no sigue luego de su paso por el Juticalpa FC.
El brasileño Gabriel Araújo tiene un principio de acuerdo para renovar con Génesis PN.
El arquero Harold Fonseca comunicó que no sigue en la plantilla de los Potros del Olancho FC. Real España lo tiene en su radar.
El defensor central uruguayo Juan Manuel Capeluto tiene seis meses de contrato, pero su continuidad no está garantizada debido a su bajo nivel en el primer semestre del 2026.
Fernando Mira, técnico portugués del Génesis PN, admitió que no tiene contrato luego de dirigir ante Motagua su último partido.
El zaguero André Orellana, quien fue apartado del primer equipo de Marathón, tiene que regresar al Olimpia, pero Platense lo pretende en préstamo.
El arquero Roberto "Pipo" López tiene contrato en Real España por seis meses, pero ante la falta de oportunidades su contrato se rompería.
Marcelo Pereira está en el radar de Real España tras su paso por el Cartaginés de Costa Rica.
El defensa hondureño Getsel Montes, reciente campeón con Herediano, se mantiene firme en el Team a pesar de los rumores que lo colocaron fuera de la institución.
Daniel Otero, presidente de Marathón, informó a DIEZ que pronto le presentarán la renovación.
Pablo Lavallén, DT de Marathón, tiene el visto bueno de la directiva para renovar, pero aún no existe la firma.
"Hay equipos de Guatemala y Costa Rica por ahí han mostrado algún interés", dijo Jeaustin Campos, actual técnico de Real España a Fox Costa Rica.
El técnico argentino Héctor Vargas está como agente libre y le reveló a DIEZ que Juticalpa FC lo contactó. Ya tuvo un pasado en el equipo olanchano donde lo salvó del descenso.