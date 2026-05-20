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Fichajes: Vargas suena fuerte, Olimpia lo prestaría y Jeaustin acepta contactos

El presidente de Marathón, Daniel Otero, habló de las renovaciones de Brian Farioli y Pablo Lavallén.

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    El presidente de Marathón, Daniel Otero, habló de las renovaciones de Brian Farioli y Pablo Lavallén. Así se está moviendo el mercado de fichajes en Honduras.
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    Dereck Moncada fue presentado de forma oficial por el FC Lugano de la primera división de Suiza, firmó por 5 años.
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    El extremo izquierdo hondureño Jesús Batiz fue dado de baja del Cartaginés luego de seis meses en tierras costarricenses.
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    Denovan Torres, experimentado arquero, no sigue luego de su paso por el Juticalpa FC.
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    El brasileño Gabriel Araújo tiene un principio de acuerdo para renovar con Génesis PN.
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    El arquero Harold Fonseca comunicó que no sigue en la plantilla de los Potros del Olancho FC. Real España lo tiene en su radar.
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    El defensor central uruguayo Juan Manuel Capeluto tiene seis meses de contrato, pero su continuidad no está garantizada debido a su bajo nivel en el primer semestre del 2026.
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    Fernando Mira, técnico portugués del Génesis PN, admitió que no tiene contrato luego de dirigir ante Motagua su último partido.
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    El zaguero André Orellana, quien fue apartado del primer equipo de Marathón, tiene que regresar al Olimpia, pero Platense lo pretende en préstamo.
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    El arquero Roberto "Pipo" López tiene contrato en Real España por seis meses, pero ante la falta de oportunidades su contrato se rompería.
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    Marcelo Pereira está en el radar de Real España tras su paso por el Cartaginés de Costa Rica.
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    El defensa hondureño Getsel Montes, reciente campeón con Herediano, se mantiene firme en el Team a pesar de los rumores que lo colocaron fuera de la institución.
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    Daniel Otero, presidente de Marathón, informó a DIEZ que pronto le presentarán la renovación.
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    Pablo Lavallén, DT de Marathón, tiene el visto bueno de la directiva para renovar, pero aún no existe la firma.
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    "Hay equipos de Guatemala y Costa Rica por ahí han mostrado algún interés", dijo Jeaustin Campos, actual técnico de Real España a Fox Costa Rica.
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    El técnico argentino Héctor Vargas está como agente libre y le reveló a DIEZ que Juticalpa FC lo contactó. Ya tuvo un pasado en el equipo olanchano donde lo salvó del descenso.
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