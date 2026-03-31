Seattle | Estadio Lumen Field. Es uno de los escenarios tradicionales de la MLS, casa de los Seattle Sounders y tiene capacidad para 68.740 personas. Albergará 6 partidos del Mundial (4 de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final).
AT&T Stadium - Dallas, Texas. La casa de los Cowboys, equipo de la NFL, tiene una capacidad para 80.000 personas. Allí se jugarán 9 partidos del Mundial (5 de fase de grupos, 2 de dieciseisavos, uno de octavos y uno de semifinal).
Hard Rock Stadium - Miami. Es la joya de la corona en la Florida, cuenta con una capacidad para 75.540 personas y albergará 7 partidos (4 en fase de grupos, uno en dieciseisavos de final, uno en cuartos de final y el duelo del tercer lugar).
Arrowhead Stadium - Kansas City. Uno de los escenarios tradicionales de la NFL tiene capacidad para 76.416 personas y recibirá 6 partidos (4 en fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final).
NRG Stadium - Houston. Es uno de los escenarios más usados para los torneos de fútbol en Estados Unidos. En el NRG Stadium pueden entrar 71.795 personas. Tendrá 7 partidos (5 en fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final).
Mercedes Benz Stadium - Atlanta. Es uno de los escenarios más modernos, empezando por su techo retráctil, ambiente en las graderías. Cuenta con capacidad para 71.000 personas. Albergará 8 partidos (5 de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal).
Gillette Stadium - Boston. Es uno de los estadios con más edad para el Mundial en Estados Unidos, también es sede del New England Revolution de la MLS, tiene capacidad para 65.878 personas y recibirá 7 partidos (5 de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final).
MetLife Stadium - Nueva York / Nueva Jersey. Es el escenario de la final del Mundial. Con capacidad para 82.500 personas, el MetLife Stadium albergará 8 partidos (5 de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final).
SoFi Stadium - Los Ángeles. Este escenario le ganó el pulso al mítico Rose Bowl para ser sede. El SoFi Stadium cuenta con capacidad para 70.000 personas y albergará 8 partidos (5 de la fase de grupos, dos de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final).
Lincoln Financial Field - Filadelfia. El Lincoln Financial Field, casa de los Philadelphia Eagles, tiene capacidad para 69.546 personas y recibirá 6 partidos (5 de la fase de grupos y uno de los octavos de final).
Levi’s Stadium - San Francisco. El estadio acogió dos ediciones de la Copa América (Centenario 2026 y 2024) y de la Copa Oro. El Levi's Stadium tiene capacidad para 68.500 personas y albergará 6 partidos (5 de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final).