José Molina sobre Keyrol y Najar: “No convenceré a nadie; tienen que querer venir"

José Francisco Molina, entrenador de la Selección de Honduras, charló este lunes con Diario Diez sobre la posible convocatoria que hará para enfrentar a Argentina. Uno de los puntos más importantes es sí Keyrol Figueroa, hijo de Maynor Figueroa, estará en esta lista de convocados para el partido que se jugará el 6 de junio en el Kyle Field en Texas, Estados Unidos.

Del mismo modo, descartó totalmente a Andy Nájar de la Selección de Honduras para el próximo proceso del Mundial 2030: "Si él no quiere, no vamos a obligar a nadie a que venga". El periodista de Diario Diez, Kelvin Coello, también se enfocó en conocer un poco más los primeros días del DT de la H en el país cinco estrellas: ¿Cómo se ha adaptado? ¿Cómo es la gente con él? ¿Con quién se vino a vivir?, entre otras cosas.

ENTREVISTA COMPLETA DE DIARIO DIEZ CON JOSÉ FRANCISCO MOLINA

-¿Cómo se ha adaptado a este nuevo ambiente aquí en San Pedro Sula? ¿Qué tal su estadía en Honduras? No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Bien, la verdad que muy bien. Estamos muy contentos. Desde que llegamos todo ha sido bueno. Primero recibimos ayuda por parte de la federación. Por otro lado, la gente nos ha recibido muy bien. Luego, a nivel general, tuvimos una concentración en mes de marzo con muy buenas sensaciones, con lo cual todo de momento es positivo. Y ahora ya, pues, preparando esta segunda de junio con muchas ganas. - Después de unos meses aquí en Honduras, ¿qué tal ha visto a los hondureños? ¿Cómo lo han tratado? Bien, bien. La verdad es que estamos muy contentos. Gente muy amable, gente que trabaja y nosotros estamos con la responsabilidad, lógicamente, de devolver con nuestro trabajo alegría. —Los cambios de cultura no son muchos. Salvo por ahí el idioma, pero ya estuvo en países complicados como la India. Eso también ayuda un poco, ¿no? Sí. Tengo capacidad para vivir en cualquier lado bastante grande y he estado en distintos países, en culturas, distintos idiomas. Entonces todo lo que he podido entende y bueno, aquí no tengo el problema del idioma afortunadamente, que ayuda mucho. En el carácter tenemos muchas similitudes, está siendo todo realmente fácil.

—¿Ya su familia aquí en Honduras? Mi esposa, sí. —Eso ya le da más tranquilidad para trabajar Sí, yo prefiero estar con mi esposa. Siempre que nos hemos movido a trabajar fuera de España, siempre acompañado de la familia. Ya mis hijos son más mayores y entonces están estudiando en universidad, trabajando algunos ya. Entonces bueno, ya son un poco más de su vida. —¿Ya ha conocido un poco del país? No me ha dado tiempo. Desde que llegamos estamos preparando la primera concentración, haciendo un trabajo importante de seguimiento de futbolistas. Luego nos hemos quedado en Europa para aprovechar y visitar algunos futbolistas. Y ahora, a la vuelta, pues ya otra concentración con la definición de la liga aquí. Entonces queda poco tiempo para conocer el país. —Cuéntenos en resumidas palabras qué hacía Francisco Molina y Francis Hernández sobre acercamiento con jugadores catrachos en Europa No, sobre todo Francis fue el que más trabajó. Porque él es el director deportivo, que viajó, estuvo con los jugadores, con las familias, con muchos jóvenes explicándoles el proyecto. Yo le acompañé en un par de viajes con jugadores un poco más mayores y con posibilidad de estar ya a corto plazo en la absoluta. Entonces, bueno, fue un poco eso: explicar el proyecto, que los jugadores y sobre todo las familias también, pues conocieran lo que estamos haciendo aquí y que tuvieran ese proyecto. Caso de Keyrol Figueroa: ¿Ha percibido usted que ha sido una noticia positiva hasta en la prensa? —Bueno, Keyrol es un joven jugador con grandes cualidades y con mucha proyección, es hijo de Maynor y somos conscientes de eso. Estuvimos con él, con la familia, tanto a él como a Keyvan (hermano menor de Keyrol) explicándoles el proyecto, a los padres, lo que pensábamos, lo que queríamos hacer. Y afortunadamente han decidido unirse al proyecto. Y bueno, por mi parte contento porque, como digo, es un jugador con mucha proyección, con mucho talento y que es uno más para esa selección y ese equipo que hay que montar para competir. Entonces, bueno, todo lo que sea gente que quiera estar y que tenga talento y compromiso, siempre es bienvenido. —¿Ya está para ser convocado o hay que esperar un poco, considera usted? A nivel legal, sí ya está. A nivel deportivo, en cuanto a mi decisión, teniendo en cuenta que yo he traído a dos jugadores muy jóvenes que estaban en la Sub-17, que les vi con mucho talento, con mucha proyección, y quise tenerlos con nosotros para conocernos más personalmente y ayudarles también en este proceso. Desde mi punto de vista entiendo que el jugador está preparado. Entonces, bueno, ahí está haciendo un gran trabajo y tiene sus opciones, lógicamente, de cara a esta convocatoria de junio. Tiene sus opciones para poder venir y estar con nosotros.

—¿Qué cosas diferentes le va a aportar a su proyecto en aspecto futbolístico, siendo un tipo que se ha criado fuera de Honduras? Yo creo que es un futbolista con un gran físico, con calidad, con muy buenos movimientos. Entiende muy bien la posición de delantero centro. Y en este último año, sobre todo, ha tenido una capacidad goleadora muy importante. Entonces creo que son cosas realmente importantes, sobre todo esta última, la de los goles, para tener un futbolista en tu equipo. —En esta gira por Europa, aparte de que se pueda saber un número de futbolistas a los que ustedes visitaron, ¿ustedes dicen que esos proyectos para unos 10 años son futbolistas que van a ser los referentes de Honduras? Bueno, dependerá de su trabajo también. El talento lo tienen, sin ninguna duda. Por eso fuimos a visitarlos y por eso se les explicó el proyecto. El talento lo tienen. Ahora les falta todavía el desarrollo. Y en ese desarrollo está su capacidad de trabajo, sus ganas, su esfuerzo, su sacrificio en momentos determinados, las decisiones que tomen, que siempre son importantes. A veces no se le da mucho valor en el desarrollo de un futbolista, pero las decisiones que tomas y hablo de decisiones a nivel contractual, de si me voy a este equipo o me voy a este otro, cambio esta liga o no son muy importantes en el desarrollo de la carrera de un futbolista. Entonces dependerá de muchas cosas, pero lógicamente el talento lo tienen y ahora habrá que ayudarles en la medida en la que podamos -¿Le ha sorprendido la cantidad de futbolistas hondureños fuera de nuestra tierra? Esto ya es normal en el fútbol de hoy en día, por el mundo en que vivimos, en la sociedad en la que vivimos. Es decir, todos tenemos inmigración, todos los países tienen gente que está en otros países, que vienen, que van. Hay gente que viene a tu país y que quizás puede jugar con otra selección, pero esto es un tema global. Lo podemos ver en cualquier selección del mundo en la que nos queramos fijar. Ahí está la situación. Bueno, al final lo que hay que hacer es intentar detectar esos futbolistas dónde están y, a partir de ahí, explicarles lo que hacemos nosotros. Yo siempre pienso que la selección no es un club de fútbol. No se trata de ir a convencer, de darle más dinero o darle otra cosa. Esto es una selección. Esto es el orgullo de defender una camiseta, de un país, y eso hay que quererlo, hay que desearlo. Desde mi punto de vista, no hay que convencer a nadie. El jugador tiene que querer.

—Hablando de ese tema de querer y convencer, nosotros hablábamos con Andy Najar y nos dice que para él es un tema cerrado, que no vuelve a la selección, a pesar de que anda en un buen momento. ¿Ustedes van a hacer algo más para convencerlo o ya el jugador dijo que no? Yo no voy a intentar convencer a nadie, ya te lo acabo de decir antes con la respuesta anterior. El jugador tiene que querer. Andy me parece un futbolista excepcional, pero si él no está disponible, si él no quiere venir a la selección, yo prefiero traer a otro futbolista que quiera venir, que quiera estar aquí, que tenga ilusión y que quiera defender esa camiseta. Con todo el respeto a Andy Najar, que ha sido y es un grandísimo futbolista, un futbolista muy importante en la selección, si él estuviese disponible, lógicamente sería una opción muy importante, eso no hay ninguna duda. Pero si él no quiere, no vamos a obligar a nadie a que venga. —De los 60 futbolistas que hay ahorita bloqueados para la próxima convocatoria, ¿cómo será esa lista ante Argentina? Será muy parecida a la anterior. Porque habrá jóvenes, jugadores de experiencia, pero sí tendremos alguna cara nueva, eso no hay ninguna duda, porque no va a ser exactamente la misma. Entre otras cosas porque Julián, por ejemplo, está lesionado y no puede venir. Siempre van a haber cambios, pero no hay una revolución en cada lista. Hemos empezado un proyecto con unos jugadores porque confiamos en ellos, porque creemos que en este momento eran los que más nos gustaban, los mejores para lo que queríamos hacer. En tres meses no ha podido cambiar todo tanto como para hacer una gran revolución. Entonces, más o menos será parecida, muy parecida, pero habrá lógicamente alguna cara nueva. —¿Qué le ha gustado del presente de futbolistas que tiene usted en esa nómina (Kervin Arriaga, Luis Palma, Rivas..)? Bueno, la capacidad la tienen todos, no hay ninguna duda. No sé si ellos habrían dudado en algún momento de ellos mismos, tampoco lo creo. Aquí tienen tópicos que utilizan mucho: “el futbolista hondureño es irregular”. Todos los futbolistas tienen altos y bajos. Todos. No solo los hondureños. Los españoles, los ingleses, los alemanes... todos. Esto son momentos, situaciones, momentos de forma también. Es un deporte de equipo y tú dependes también de tus compañeros, de lo que están haciendo. Si estás en un equipo donde las cosas no están yendo muy bien, pues todo te resulta más difícil, por muy bueno que seas. El talento del futbolista hondureño nosotros no lo ponemos en duda. Lo hemos tenido claro desde el primer momento. Entre otras cosas, por eso estamos aquí, porque confiamos en ese talento. Y a partir de ahí, es ayudarlos a que puedan desarrollarlo.