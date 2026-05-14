FIFA lo aprobó: Keyrol Figueroa ya es elegible para jugar con Honduras

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH ) realizó una gestión administrativa impecable que sorprendió a muchos por su rapidez Diario Diez conoción que el cambio de federación fue aprobado en apenas 24 horas, demostrando el gran interés que existe por contar con este joven artillero lo antes posible.

¡Es oficial! El talentoso delantero Keyrol Figueroa ya tiene luz verde por parte de la FIFA para jugar con la Selección de Honduras. Después de representar a Estados Unidos en categorías menores, el atacante decidió finalmente vestir los colores de la bandera catracha para su carrera profesional.

Keyrol es hijo de la leyenda Maynor Figueroa, quien fuera el eterno capitán de la H durante muchos años en eliminatorias. El joven ha crecido en un entorno de alto rendimiento, formándose en las academias del Liverpool de Inglaterra, donde ha pulido su técnica goleadora.

Con esta noticia, el delantero queda habilitado para participar en cualquier partido oficial o amistoso internacional que dispute el equipo nacional. La afición hondureña celebra con alegría esta incorporación, viendo en él una pieza clave para el futuro del ataque de la Bicolor.

La idea principal del cuerpo técnico es que el futbolista pueda tener sus primeros minutos en el esperado encuentro contra Argentina (6 de junio). Sería un debut soñado para cualquier jugador, enfrentando a una potencia mundial y Lionel Messi en sus primeros pasos como seleccionado absoluto de Honduras en el campo.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Aunque toda la documentación está en regla y el camino está despejado, la última palabra la tendrá el estratega José Francisco Molina. El entrenador deberá evaluar el estado físico del jugador y decidir cómo encajarlo dentro de su esquema táctico para los próximos compromisos.

Keyrol destaca por su potencia física, velocidad y una gran capacidad para definir frente al arco, características que ha conseguido su disciplina deportiva. Su llegada aporta una frescura necesaria al equipo, generando una competencia sana entre los delanteros que buscan un puesto titular actualmente.