¿Cuándo llega Messi y Argentina para el juego ante Honduras en Estados Unidos?

Preparación

La Bicolor tiene programado viajar el próximo lunes 1 de junio hacia Houston, Texas, donde se preparará el compromiso ante la Albiceleste del sábado 6 de junio en el imponente Kyle Field.

La Selección de Honduras está cerrando los últimos detalles por la gira que tendrá por Estados Unidos, donde se medirá a Argentina y otro encuentro se está por confirmar.

El combinado hondureño también está a la espera de confirmar un segundo partido amistoso previo al inicio del torneo mundialista, noticia que podría oficializarse a finales de esta semana.

Mientras tanto, el cuerpo técnico afina la convocatoria que será anunciada la próxima semana y donde la principal sorpresa podría ser el joven atacante Keyrol Figueroa, una de las mayores promesas del fútbol hondureño que milita en el Liverpool Sub-21 y quien apunta a tener su primera gran oportunidad con la absoluta.

Por su parte el entrenador de argentina, Lionel Scaloni ya tiene definido el plan de preparación de Argentina en suelo estadounidense.

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El actual campeón del mundo llegará desde el 1 de junio a Kansas City con plantel completo, incluido Lionel Messi, para iniciar su concentración de cara a la Copa del Mundo.

Sin embargo, la Albiceleste deberá abandonar momentáneamente su centro de entrenamiento para disputar dos encuentros amistosos antes de su debut oficial.

El primero de esos compromisos será precisamente ante Honduras en Texas, un partido que genera enorme expectativa por la presencia de figuras mundiales encabezadas por Lionel Messi.

Posteriormente, el conjunto sudamericano se enfrentará a Islandia el 9 de junio en Alabama, cerrando así su etapa de preparación antes de regresar a Kansas City para encarar su estreno mundialista del 16 de junio frente a Argelia.

La expectativa por el Honduras vs Argentina también se refleja en la venta de boletos, cuyos precios van desde los 46 dólares (1,238 lempiras aproximadamente) en las localidades más accesibles, hasta más de 313 dólares (8,344 lempiras) en las zonas VIP cercanas al terreno de juego.

Entre las localidades más costosas destacan las Field Box Midfield y Field Box CC, mientras que los sectores de gradería alta ofrecen opciones más económicas para los aficionados catrachos que desean vivir de cerca el histórico enfrentamiento ante la vigente campeona del mundo.



BOLETOS EN EL KYLE FIELD

ZONAS Y PRECIOS

Field Box CC $300.73 \ 8,005.43 Lempiras

Field Box Midfield $313.45 \ 8,344.04 Lps

Field Box $288.02 \ 7,667.09 Lps​​​​​​​

Field Box Goal $256.25 \ 6,821.38 Lps​​​​​​​

100 East Midfield $281.67 \ 7,498.06​​​​​​​ Lps

100 East Sideline $205.41 \​​​​​​​ 5,468.01 Lps​​​​​​​

100 East Goal $186.35 \ 4,960.64 Lps​​​​​​​

100 West Corner $122.80 \ 3,268.94 Lps​​​​​​​

100 North Endline $135.51 \ 3,607.28 Lps​​​​​​​

100 South Endline $135.51 \ 3,607.28 Lps​​​​​​​

West Club CC $262.61 \ 6,990.68 Lps​​​​​​​

West Club Midfield $275.31 \ 7,328.75 Lps​​​​​​​

West Club Sideline $249.90 \ 6,652.34 Lps​​​​​​

West Club Corner $192.70 \ 5,129.67 Lps​​​​​​​

200 East Midfield $199.06 \​​​​​​​ 5,298.98 Lps​​​​​​​

200 East Sideline $167.28 \ 4,452.99 Lps​​​​​​​

200 East Goal $116.44 \ 3,099.63 Lps​​​​​​​

200 NE Club $160.92 \ 4,283.69 Lps​​​​​​​

200 North Endline Club $148.22 \ 3,945.62 Lps

200 SE Corner $97.37 \ 2,591.99 Lps

200 SW Corner $97.37 \ 2,591.99 Lps​​​​​​​

200 South Endline $84.67 \ 2,253.92 Lps

300 West Chairback Sidelina $129.15 \ 3,437.97 Lps

300 West Chairback Corner $84.67 \ 2,253.92 Lps

300 North Cornet $71.96 \ 1,915.58 Lps

300 North Endline $65.60 \ 1,746.27 Lps

300 East Corner Chairback $84.67 \ 2,253.92 Lps

300 East Goal $71.96 \ 1,915.58 Lps​​​​​​​

300 South Endline $71.96 \ 1,915.58 Lps​​​​​​​

300 South Corners $59.24 \ 1,576.97 Lps​​​​​​​

400 West Midfield $103.73 \ 2,761.29 Lps​​​​​​​

400 West Sideline $71.96 \ 1,915.58 Lps​​​​​​​

400 North Endline $59.24 \ 1,576.97 Lps​​​​​​​

400 North Corners $46.53 \ ​​​​​​​1,238.63 Lps.