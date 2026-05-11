Sacudida en Argentina: 6 aliados de Messi quedan fuera del Mundial 2026

La Selección de Argentina presentó este lunes la prelista oficial de 55 jugadores para el Mundial 2026, que cuenta con las habituales figuras, varias caras nuevas y algunas ausencias de peso, y de la cual saldrán los 26 seleccionados para la defensa del título logrado en Qatar 2022.

La lista de Lionel Scaloni, encabezada por Lionel Messi y que incluye a figuras como Julián Alvarez y Emiliano 'Dibu' Martínez, tiene como principales novedades a varios jóvenes del fútbol local, como el portero de River Plate Santiago Beltrán o el volante de Boca Juniors Tomás Aranda.

Entre los ausentes destacan el delantero del West Ham inglés Valentín Castellanos y Enzo Barrenechea, del Benfica portugués. Sin embargo, los seis campeones del mundo que no estarán en United 2026 son: Franco Armani (se retiró de la selección), Juan Foyth, Alejandro 'Papu' Gómez, Ángel Di María (se retiró de la selección), Ángel Correa y Paulo Dybala.

Respecto a las sorpresas, resaltan también el zaguero del Getafe Zaid Romero, los jóvenes Lautaro di Lollo y Milton Delgado -ambos del Boca Juniors-, el atacante del Girona Claudio 'Diablito' Echeverri y el centrodelantero del Parma Mateo Pellegrino.

Otro nombre que llama la atención de la prelista de Scaloni es el de Gianluca Prestianni, aunque en este caso no por su inexperiencia en la 'Albiceleste', sino por la suspensión de dos partidos que deberá cumplir en la cita mundialista -en caso de ser convocado-, producto de un insulto al brasileño Vinícius Junior durante un encuentro por la Champions League entre Benfica y Real Madrid.

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A la base de jugadores que disputó las eliminatorias sudamericanas -compuesta en parte por el equipo campeón en Catar-, se suman algunos jugadores que, pese a que no contaron con muchos minutos, se presume podrían pelear por un puesto en la lista definitiva, como Franco Mastantuono, del Real Madrid, y Alejandro Garnacho, del Chelsea inglés.

Los mayores interrogantes se sitúan sin embargo en la zona defensiva, donde Scaloni aún debe consolidar alternativas tanto en los laterales como en la zaga, algo que explica la abultada cantidad de jugadores en esa zona del campo incluidos en la prelista.

Argentina disputará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en el grupo J, en el que se medirá a Argelia, Austria y Jordania.