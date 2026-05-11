Mundial 2026

Ancelotti le da respuesta final a Neymar: Brasil presenta la prelista para el Mundial 2026

La Selección Brasileña dio a conocer su lista previa de 55 jugadores convocables para la Copa del Mundo de 2026

  • Ancelotti le da respuesta final a Neymar: Brasil presenta la prelista para el Mundial 2026

    La Selección Brasileña dio a conocer su lista previa de 55 jugadores convocables para la Copa del Mundo de 2026

     Johan Raudales
2026-05-11

Neymar Jr. sigue soñando con ir al Mundial 2026 que empieza exactamente en un mes. Este lunes, Carlo Ancelotti confirmó su prelista de 55 futbolistas para jugar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Brasil y el delantero de Santos es uno de ellos.

Los problemas físicos marginaron al ex Barcelona, que tras salir del Al-Hilal regresó al lugar donde todo comenzó para él en busca de volver a la 'Canarinha'. Estuvo a punto de entrar varias veces y de hecho, Dorival Júnior lo llegó a convocar en marzo de 2025 para jugar contra Colombia y Argentina, pero se cayó por una lesión.

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Tras una primera temporada complicada en la que Santos llegó a mirar al descenso, Neymar vive una buena primera mitad de temporada. Esta misma semana marcó de seguido en la Conmebol Sudamercana ante Deportivo Recoleta y en Liga brasileña contra Red Bull Bragantino y suma seis dianas y tres asistencias en 13 partidos.

El último partido de Neymar con la Selección Brasileña fue el 18 de octubre de 2023, cuando sufrió ante Uruguay la grave lesión de rodilla que le tuvo un año exacto de baja. Ancelotti siempre ha asegurado tenerlo en cuenta y lo muestra con esta prelista.

Ahora está por confirmar si el delantero se hace finalmente en la convocatoria definitiva, que está previsto que se anuncie el próximo lunes 18 de mayo.

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La prelista de 55 de Brasil para el Mundial:

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians), John (Forest), Carlos Miguel (Palmeiras).

Defensas: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Porto), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Alexsandro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Beraldo (PSG), Vitor Reis (Girona), Murillo (Nottingham Forest), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Paulo Henrique (Vasco), Vitinho (Botafogo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Luciano Juba (Bahia), Caio Henrique (Monaco), Kaiki (Cruzeiro), Carlos Augusto (Inter).

Centrocampistas: Casemiro (United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray), João Gomes (Wolves), Andreas Pereira (Palmeiras), Joelinton (Newcastle), Gerson (Cruzeiro), Matheus Pereira (Cruzeiro).

Delanteros: Vini Jr. (Real Madrid), Neymar (Santos), Endrick (Lyon), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (United), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Estêvão (Chelsea), Rayan (Bournemouth), Antony (Real Betis), Igor Thiago (Brentford), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Igor Jesus (Forest), Kaio Jorge (Cruzeiro).

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Redacción web
Agencias

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