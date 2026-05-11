Ancelotti le da respuesta final a Neymar: Brasil presenta la prelista para el Mundial 2026

Neymar Jr. sigue soñando con ir al Mundial 2026 que empieza exactamente en un mes. Este lunes, Carlo Ancelotti confirmó su prelista de 55 futbolistas para jugar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Brasil y el delantero de Santos es uno de ellos.

Los problemas físicos marginaron al ex Barcelona, que tras salir del Al-Hilal regresó al lugar donde todo comenzó para él en busca de volver a la 'Canarinha'. Estuvo a punto de entrar varias veces y de hecho, Dorival Júnior lo llegó a convocar en marzo de 2025 para jugar contra Colombia y Argentina, pero se cayó por una lesión.