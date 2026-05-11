Ancelotti le da respuesta final a Neymar: Brasil presenta la prelista para el Mundial 2026

Tras una primera temporada complicada en la que Santos llegó a mirar al descenso, Neymar vive una buena primera mitad de temporada. Esta misma semana marcó de seguido en la Conmebol Sudamercana ante Deportivo Recoleta y en Liga brasileña contra Red Bull Bragantino y suma seis dianas y tres asistencias en 13 partidos.El último partido de Neymar con la Selección Brasileña fue el 18 de octubre de 2023, cuando sufrió ante Uruguay la grave lesión de rodilla que le tuvo un año exacto de baja. Ancelotti siempre ha asegurado tenerlo en cuenta y lo muestra con esta prelista.Ahora está por confirmar si el delantero se hace finalmente en la convocatoria definitiva, que está previsto que se anuncie el próximo lunes 18 de mayo.