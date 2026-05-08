Mundial 2026: la razón por la que habrán tres ceremonias de inauguración ¿quiénes cantarán?

El jueves 11 de junio, el Estadio Azteca, que se convertirá en el único en la historia en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo, abrirá el torneo con el partido entre México y Sudáfrica.Antes será el escenario de una celebración llena de sonido y color en la que la participarán los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná; el colombiano J Balvin, el venezolano Danny Ocean y la sudafricana Tyla.México será el primer país del torneo en inaugurar esta trilogía de ceremonias de apertura que continuarán en Canadá y Estados Unidos."Ésta es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global", agregó Infantino.Canadá, por su parte, realizará su ceremonia de apertura el 12 de junio antes del partido entre su selección y la de Bosnia y Herzegovina, en Toronto.Entre los artistas contemplados para este espectáculo aparecen Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.El mismo día, Estados Unidos iniciará su participación en la justa ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles, California.Los artistas programados para esta ceremonia son Katy Perry, el rapero Future, el DJ Sanjoy, Lisa de Blackpink y la cantante paraguaya Marilina Bogado.