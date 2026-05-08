FIFA da luz verde: la decisión que Lionel Messi esperaba para el Mundial 2026

El zaguero argentino Nicolás Otamendi y el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo podrán jugar en el debut de sus respectivas selecciones en el Mundial 2026, tras un cambio reglamentario de la FIFA, que decidió este viernes dejar sin efecto el cumplimiento durante la cita mundialista de suspensiones por expulsiones durante las pasadas clasificatorias.Según una resolución de la FIFA replicada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) "no se trasladarán a la fase final tarjetas amarillas ni las suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar, las tarjetas rojas por doble amonestación ni las tarjetas rojas directas".