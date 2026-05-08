Está fuera del Real Madrid tras la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni: el motivo que llevó a Florentino a tomar la decisión

Desde España informan que no hay manera de que siga en el club por toda la crisis que ha vivido el Real Madrid en los últimos días.

    Real Madrid es una tremenda caldera en el cierre de temporada.

     Kevyn Oseguera
2026-05-08

Real Madrid atraviesa su etapa más oscura en décadas, sumido en un caos deportivo e institucional que parece no tener fin. Lo que antes era un proyecto sólido hoy es una deriva constante, con un vestuario fracturado y una directiva que evita dar la cara ante la fuerte presión de los medios.

La tensión explotó definitivamente tras una violenta pelea entre Aurelién Tchouaméni y Federico Valverde durante un entrenamiento. Aunque el club ya evalúa sanciones para ambos, el gran perdedor de este episodio ha sido Álvaro Arbeloa, cuya autoridad como entrenador interino ha quedado totalmente destrozada ante el mundo por lo que a final de temporada dirá adiós.

Álvaro Arbeloa se va por no poder frenar la crisis y el vestuario ya no lo respeta

Desde la zona de palcos, los altos mandos del club (encabezados por Florentino péREZ) señalan a Arbeloa como uno de los principales responsables de esta indisciplina descontrolada. La directiva considera que su falta de carácter para manejar a las estrellas del equipo es el factor que ha condenado sus pocas opciones de seguir en el cargo.

Se sabe que Arbeloa presenció el altercado e incluso acompañó a Valverde a la clínica para revisar su estado físico tras el cruce. Sin embargo, el malestar interno crece porque consideran que el técnico fue incapaz de prevenir un estallido que se veía venir desde hace varias semanas.

En los pasillos del Bernabéu se extraña la figura de Carlo Ancelotti, quien también enfrentó momentos críticos pero supo resolverlos con elegancia y experiencia. A diferencia del italiano, Arbeloa no ha logrado descomprimir los roces, dejando una imagen de debilidad que preocupa seriamente a la institución.

El panorama es desolador para el joven entrenador, quien ahora debe intentar unir las piezas de un plantel roto en tiempo récord. Su tarea parece imposible: motivar a un grupo de futbolistas enfrentados entre sí para evitar una tragedia deportiva en el cierre del campeonato local.

En las próximas horas, el Madrid enfrentará al FC Barcelona en el último clásico de la temporada, con el miedo latente de sufrir una goleada histórica. El objetivo ya no es ganar, sino simplemente sobrevivir ante el próximo campeón de España y cerrar este capítulo tan humillante.

