Está fuera del Real Madrid tras la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni: el motivo que llevó a Florentino a tomar la decisión

Real Madrid atraviesa su etapa más oscura en décadas, sumido en un caos deportivo e institucional que parece no tener fin. Lo que antes era un proyecto sólido hoy es una deriva constante, con un vestuario fracturado y una directiva que evita dar la cara ante la fuerte presión de los medios.La tensión explotó definitivamente tras una violenta pelea entre Aurelién Tchouaméni y Federico Valverde durante un entrenamiento. Aunque el club ya evalúa sanciones para ambos, el gran perdedor de este episodio ha sido Álvaro Arbeloa, cuya autoridad como entrenador interino ha quedado totalmente destrozada ante el mundo por lo que a final de temporada dirá adiós.