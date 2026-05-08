Iker Casillas sorprende al Real Madrid y señala el técnico ideal que no es Mourinho ni Zidane: "Lo volvería a fichar"

Casillas ha defendido además que el fútbol atraviesa ciclos naturales de éxito y dificultad: "En el fútbol todo tiene su momento, todo está en ciclos. Igual que vienen épocas de éxitos, como ha tenido el Madrid en temporadas anteriores, ahora toca vivir una etapa más complicada".Asimismo, se ha referido al incidente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, en el que el uruguayo sufrió un traumatismo craneal. "Todo tiene solución, todo tiene arreglo. Son situaciones que pasan en un vestuario, cosas que ocurren y ya está. No hay que darle más importancia de la que tiene", ha señalado.Casillas ha añadido que el entorno informativo que rodea al Real Madrid contribuye, a su juicio, a "descontextualizar" este tipo de episodios, vinculándolos con el contexto deportivo reciente del club, marcado por una segunda temporada consecutiva que apunta sin títulos.