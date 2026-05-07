Real Madrid confirma que Tchouaméni lesionó a Fede Valverde, no juega el Clásico y el tiempo que estará de baja

El<b> Real Madrid</b> ha confirmado hoy una noticia preocupante sobre la salud de <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/oficial-real-madrid-lanza-comunicado-y-ratifica-su-decision-con-fede-valverde-y-tchouamni-tras-la-pelea-KG30505186">Fede Valverde</a>.</b> Tras someterse a varias pruebas médicas, el centrocampista uruguayo ha sido diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico tras un fuerte golpe tras la pelea con Aurélien TchouaméniAfortunadamente, el jugador ya se encuentra en su domicilio y su estado de salud es bueno. A pesar del susto, los médicos han transmitido tranquilidad sobre su evolución, asegurando que el futbolista está fuera de cualquier peligro inmediato.