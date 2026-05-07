Real Madrid confirma que Tchouaméni lesionó a Fede Valverde, no juega el Clásico y el tiempo que estará de baja

El Real Madrid ha confirmado hoy una noticia preocupante sobre la salud de Fede Valverde. Tras someterse a varias pruebas médicas, el centrocampista uruguayo ha sido diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico tras un fuerte golpe tras la pelea con Aurélien Tchouaméni Afortunadamente, el jugador ya se encuentra en su domicilio y su estado de salud es bueno. A pesar del susto, los médicos han transmitido tranquilidad sobre su evolución, asegurando que el futbolista está fuera de cualquier peligro inmediato.

Siguiendo las estrictas normas de salud para estos casos, Valverde deberá guardar reposo absoluto. Los protocolos médicos para los golpes en la cabeza exigen que el deportista no realice esfuerzos físicos ni mentales durante los primeros días. El tiempo estimado de baja será de entre 10 y 14 días, dependiendo de cómo se sienta. Durante este periodo, el cuerpo médico del club blanco supervisará de cerca su estado para decidir cuándo puede volver a los entrenamientos. Esta noticia supone una baja importante para el equipo de Arbeloa en los próximos encuentros. El uruguayo es una pieza clave en el centro del campo y su ausencia obligará al entrenador a buscar nuevas soluciones tácticas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



Se espera que el "Halcón" pueda unirse al grupo una vez superado este proceso de descanso. Por ahora, lo más importante es su total recuperación antes de volver a pisar el césped del Santiago Bernabéu.

Comunicado del Real Madrid sobre Valverde