Internacionales

Real Madrid confirma que Tchouaméni lesionó a Fede Valverde, no juega el Clásico y el tiempo que estará de baja

Real Madrid ha ratificado el tiempo de baja que estará Fede Valverde tras ser lesionado por Tchouaméni.

  • Real Madrid confirma que Tchouaméni lesionó a Fede Valverde, no juega el Clásico y el tiempo que estará de baja

    Fede Valverde no estará ante el Barcelona en el Clásico.

     Kevyn Oseguera
2026-05-07

El Real Madrid ha confirmado hoy una noticia preocupante sobre la salud de Fede Valverde. Tras someterse a varias pruebas médicas, el centrocampista uruguayo ha sido diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico tras un fuerte golpe tras la pelea con Aurélien Tchouaméni

Afortunadamente, el jugador ya se encuentra en su domicilio y su estado de salud es bueno. A pesar del susto, los médicos han transmitido tranquilidad sobre su evolución, asegurando que el futbolista está fuera de cualquier peligro inmediato.

OFICIAL: Real Madrid lanza comunicado y ratifica su decisión con Fede Valverde y Tchouaméni tras la pelea

Siguiendo las estrictas normas de salud para estos casos, Valverde deberá guardar reposo absoluto. Los protocolos médicos para los golpes en la cabeza exigen que el deportista no realice esfuerzos físicos ni mentales durante los primeros días.

El tiempo estimado de baja será de entre 10 y 14 días, dependiendo de cómo se sienta. Durante este periodo, el cuerpo médico del club blanco supervisará de cerca su estado para decidir cuándo puede volver a los entrenamientos.

Esta noticia supone una baja importante para el equipo de Arbeloa en los próximos encuentros. El uruguayo es una pieza clave en el centro del campo y su ausencia obligará al entrenador a buscar nuevas soluciones tácticas.

El brutal castigo que Real Madrid les pondría a Fede Valverde y Tchouaméni ¿Transferibles?


Se espera que el "Halcón" pueda unirse al grupo una vez superado este proceso de descanso. Por ahora, lo más importante es su total recuperación antes de volver a pisar el césped del Santiago Bernabéu.

Comunicado del Real Madrid sobre Valverde

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico.

Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico".

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Pelea
|
Clásico
|
Lesión
|
Baja
|
Fede Valverde
|
Tchouaméni
|
Real Madrid
|