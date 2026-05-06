Bombazo de Gignac: Tigres no quiere renovarlo, el sacrificio que haría el francés y otro club toca a su puerta

El conjunto felino le ha ofrecido un puesto en la directiva a Gignac, pero el delantero no piensa en colgar los botines y quiere seguir jugando.
André-Pierre Gignac no tiene intenciones de retirarse. A sus 40 años, el delantero francés estaría disputando su último torneo con los Tigres, ya que termina contrato y la entidad le comunicó que no desea renovarlo.
Durante la última jornada del Clausura, cuando golearon por 5-1 al Mazatlán en El Volcán, la afición y directiva de Tigres hicieron un homenaje para despedir a su histórico goleador, pero Gignac no estuvo de acuerdo en eso porque sus planes pasan por seguir jugando profesionalmente.
El 'Bomboro' considera que todavía puede destacar en el máximo nivel pese a su edad, aunque su contrato termina a mediados del presente año y con Tigres no sería renovado, por lo que ya existe una gran polémica en el seno del club.
Los altos mandos no lo quieren renovar y le ofrecieron a cambio un puesto en la directiva, junto a Gerardo Torrado, pero el veterano futbolista continúa sin responderles, y peor áun, cortó toda comunicación con los dirigentes.
"Estoy en posición de confirmarles que Gignac aún no le ha respondido la oferta que le hizo la directiva de Tigres. Él ya dejó de hablar con los dirigentes de Tigres, ya cortó toda comunicación con ellos. Él fue muy claro, les dijo que toda la comunicación sería con su agente", reveló Willie González, periodista regiomontano.
"Gignac ha sido muy claro que quiere seguir jugando, quiere seguir siendo futbolista, con Tigres o en otro lado. Él no está de acuerdo con el festejo, con la despedida, ni con los dirigentes, ni que le hayan ofrecido ser asistente de Torrado. Quiere seguir jugando, cobrando su dinero año a año hasta que decida retirarse", añadió.
Para cerrar, el reportero de Telediario señaló que "la directiva ha sido muy clara queeste fue su último año, si quiere venir a la oficina a trabajar, adelante, pero ya cortó toda comunicación con los dirigentes de Tigres".
Gignac siente que la dirigencia felina lo está retirando sin su consentimiento, por lo que estaría dispuesto a realizar un tremendo sacrificio para demostrar que todavía tiene el nivel necesario e intentar quedarse.
Vladimir García, periodista de TUDN, desliza que el delantero se encuentra a disposición de sacrificar su salario con tal de seguir luciendo la camiseta de los Tigres de cara a la próxima temporada.
El comunicador destaca que Gignac podría renunciar a su sueldo y solo recibir pagos por goles y asistencias para continuar en el equipo. "En algún momento me dijo que él se quería quedar y no le iba a cobrar a Tigres, sino que le pagaran por gol y asistencia, sin mensualidad ni anualidad", relata.
Gignac percibe actualmente un salario aproximado de 5 millones de dólares anuales en Tigres, una cifra que lo mantiene como el futbolista mejor pagado de la liga mexicana. Algunos informes sitúan su base salarial fija en 4.6 millones antes de bonos o incentivos.
Su deseo es seguir formando parte los Tigres como futbolista, la directiva no contempla renovarlo, pero el goleador estaría dispuesto a renunciar a esos millones para que le renueven el contrato y seguir jugando.
Ante su posible adiós de Tigres, el portal Medio Tiempo informa que otro club de la Liga MX está interesado en fichar a Gignac. Existe la probabilidad de verlo vestir una indumentaria diferente en México.
La citada fuente publica que Pachuca sigue muy de cerca la situación del francés y busca ofrecerle un lugar para continuar su carrera, evitando su retiro como futbolista. Gignac busca opciones para seguir jugando en la Liga MX, siendo los 'Tuzos' una fuerte opción.
Gignac presume con Tigres 5 títulos de Liga MX, 4 Campeón de Campeones, 1 Champions de Concacaf y 2 Campeones Cup. Es el goleador histórico del club superando los 220 tantos entre todas las competiciones.