OFICIAL: Real Madrid lanza comunicado y ratifica su decisión con Fede Valverde y Tchouaméni tras la pelea

Los hechos ocurrieron durante la sesión de trabajo del primer equipo en la Ciudad Deportiva. Aunque el club no ha dado detalles específicos sobre lo sucedido, se confirma que el comportamiento de ambos futbolistas ha obligado a tomar medidas legales internas.

El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial para informar sobre una situación inesperada dentro de su plantilla. El club ha decidido abrir expedientes disciplinarios a los jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni tras el entrenamiento de esta mañana donde tuvieron una nueva pelea.

Un expediente disciplinario es un proceso donde el club investiga una falta antes de decidir un castigo. Esto significa que el Madrid analizará con calma lo ocurrido para determinar si los jugadores recibirán una multa económica o una sanción deportiva.

La entidad blanca ha sido muy clara al señalar que no dará más detalles por ahora. Se informará sobre la decisión final una vez que los procedimientos internos hayan terminado, respetando así los tiempos y la privacidad de los involucrados.

Esta noticia ha causado un gran impacto entre los aficionados madridistas, ya que ambos son figuras clave. La incertidumbre ahora gira en torno a si este conflicto afectará su presencia en los próximos partidos oficiales del equipo.

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Por el momento, el vestuario intenta mantener la calma mientras se resuelven estos expedientes. Se espera que en los próximos días el club ofrezca más luz sobre este problema que altera la tranquilidad habitual del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa.