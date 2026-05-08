Mbappé regresa y la decisión con Tchouaméni: las 7 bajas confirmadas que tendrá Real Madrid ante Barcelona

El francés Kylian Mbappé completó este viernes el entrenamiento del Real Madrid junto al resto de sus compañeros, confirmando la recuperación total de sus molestias musculares y su disponibilidad para el clásico contra el Barcelona del domingo.Una sesión marcada por el clima de tensión que se vive en el vestuario del Real Madrid, después de los dos incidentes en 24 horas entre el francés Aurélien Tchouaméni y el uruguayo Fede Valverde, quien acabó en el hospital tras sufrir un traumatismo craneoencefálico provocado por un resbalón en pleno pique verbal y físico entre ambos.