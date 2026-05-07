Cristiano Ronaldo llega a los 971 en su carrera y podría ganar su primer título en Arabia: la tabla de máximos goleadores

<b>1. Cristiano Ronaldo - 971 goles*</b><br /><br /><b>2. Lionel Messi - 906 goles*</b><br /><br />3. Josef Bican - 805 goles<br /><br />4. Pelé - 770 goles<br /><br />5. Romário - 761 goles<br /><br />6. Ferenc Puskás - 760 goles<br /><br /><b>7. Robert Lewandowski - 717 goles*</b><br /><br />8. Erwin Helmchen - 702 goles<br /><br />9. Jimmy Jones - 659 goles<br /><br />10. Abe Lenstra - 645 goles<br /><br />11. Gerd Müller - 640 goles<br /><br />12. Joe Bambrick - 634 goles<br /><br />13. Fernando Peyroteo - 610 goles<br /><br />14. Max Morlock - 609 goles<br /><br /><b>15. Luis Suárez - 602 goles*</b><br /><br /><b>* = actualmente se encuentran activos.</b>