¡Sorpresa! Messi da sus candidatos a ganar el Mundial de United 2026

El argentino Lionel Messi expresó que hay seleccionados que llegan mejor que la 'Albiceleste' al Mundial 2026 y apuntó como favoritos a Francia, España y Brasil. En ningún momento mencionó a la Selección de Argentina. "Sabemos que el Mundial siempre es complicado por las selecciones que hay, y hay que ilusionarse como siempre se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor", expresó el capitán argentino en una entrevista publicada este viernes en el canal de Youtube 'Lo Del Pollo'. Consultado por cuáles cree que son los favoritos, la 'Pulga' respondió: "Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, y Brasil, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, creo que Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales".

Luego mencionó además, en un segundo escalón, a los seleccionados de Alemania, Inglaterra y Portugal, que dijo "tiene una selección muy competitiva y muy buena". Sin embargo, aclaró que en los mundiales "hay muchas selecciones de gran nivel" y "siempre aparece alguna sorpresa". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En alusión al presente de Argentina, subrayó que el equipo "llega bien, aunque hoy hay muchos chicos que están pasando por lesión o falta de ritmo" y agregó: "La verdad es que cuando el grupo esta junto, quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar". El jugador del Inter Miami se refirió además al recambio en la 'Albiceleste' y destacó que "hay muchos jóvenes que ya van a jugar su segundo mundial, ya tienen muchos partidos encima y todavía siguen siendo jóvenes". "Aparte quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y sigue habiendo muchos chicos que vienen de abajo con muchas ganas y mucha fuerza", añadió.