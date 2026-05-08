¡Sorpresa! Messi da sus candidatos a ganar el Mundial de United 2026

Luego mencionó además, en un segundo escalón, a los seleccionados de <b>Alemania</b>, <b>Inglaterra </b>y <b>Portugal</b>, que dijo "tiene una selección muy competitiva y muy buena".Sin embargo, aclaró que en los mundiales "hay muchas selecciones de gran nivel" y "siempre aparece alguna sorpresa".En alusión al presente de Argentina, subrayó que el equipo "llega bien, aunque hoy hay muchos chicos que están pasando por lesión o falta de ritmo" y agregó: "La verdad es que cuando el grupo esta junto, quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar".El jugador del <b>Inter Miami </b>se refirió además al recambio en la 'Albiceleste' y destacó que "hay muchos jóvenes que ya van a jugar su segundo mundial, ya tienen muchos partidos encima y todavía siguen siendo jóvenes"."Aparte quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y sigue habiendo muchos chicos que vienen de abajo con muchas ganas y mucha fuerza", añadió.