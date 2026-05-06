Javier Aguirre sale al paso y se pronuncia sobre el escándalo en la selección de México: "El que no venga, no va al Mundial"

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, reiteró este miércoles su confianza en que su país tendrá un gran Mundial y confesó que el ambiente de unión le recuerda hace 40 años, cuando México alcanzó en casa los cuartos de final. "Estamos todos en el mismo barco; hay muchas ganas de hacer historia y eso me recuerda 40 años atrás. Como nunca en 40 años vi tanto ánimo en la gente, en las calles", dijo el DT en una breve rueda de prensa.

El ambiente en torno a la selección mexicana se contaminó en las últimas horas a raíz de que el defensa Jesús Gallardo y el delantero Alexis Vega recibieron permisos para jugar con Toluca, esta noche la semifinal de la Champions de Concacaf. Eso causó enojo en otros directivos que no pueden usar a sus seleccionados en los cuartos de final de la Liga MX. De hecho, el presidente de las Chivas, Amaury Vergara, ordenó a sus figuras del equipo nacional a que regresaran al club, con el cual se entrenaron esta mañana. La rebelión provocó que la Federación diera marcha atrás a los permisos a Gallardo y Vega y lanzara un ultimátum con la amenaza de que los convocados que no se presenten a la concentración esta noche quedarán fuera del Mundial. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Quiero dar la cara; estoy aquí para explicar que tenemos un proyecto único y que va de acuerdo con lo planificado, con apoyo de todos. Hoy es el gran día, hoy inicia el Mundial para nosotros. Estamos con mucha ilusión. Estamos todos muy contentos. Están citados todos los jugadores para estar cenando todos juntos a las 8 de la noche", explicó Aguirre. "Como sabrán, el comunicado es muy claro: el que no venga estará fuera del Mundial, es algo en lo que no podemos ser flexibles ni mucho menos. Quisiera agradecer a los clubes, a los dueños que nos atendieron muy bien, que nos aportaron ideas, el cual fue aprobado, es un proyecto que no se ha roto. Agradecer a Chivas y a Toluca, al primero que se vio afectado directamente por el número de jugadores, y el segundo está en un torneo internacional", añadió. "Nadie ha roto el pacto, hasta el momento la Liguilla se ha jugado sin seleccionados, estamos todos conforme a lo que firmamos, hablamos y vimos. Resaltar también que no es la primera vez que se juega la Liguilla sin seleccionados. Reiterar el compromiso de los jugadores, porque están poniendo todo de su parte", sostuvo.