Javier Aguirre sale al paso y se pronuncia sobre el escándalo en la selección de México: "El que no venga, no va al Mundial"

"Quiero dar la cara; estoy aquí para explicar que tenemos un proyecto único y que va de acuerdo con lo planificado, con apoyo de todos. Hoy es el gran día, hoy inicia el Mundial para nosotros. Estamos con mucha ilusión. Estamos todos muy contentos. Están citados todos los jugadores para estar cenando todos juntos a las 8 de la noche", explicó <b>Aguirre</b>."Como sabrán, el comunicado es muy claro: el que no venga estará fuera del Mundial, es algo en lo que no podemos ser flexibles ni mucho menos. Quisiera agradecer a los clubes, a los dueños que nos atendieron muy bien, que nos aportaron ideas, el cual fue aprobado, es un proyecto que no se ha roto. Agradecer a Chivas y a Toluca, al primero que se vio afectado directamente por el número de jugadores, y el segundo está en un torneo internacional", añadió."Nadie ha roto el pacto, hasta el momento la Liguilla se ha jugado sin seleccionados, estamos todos conforme a lo que firmamos, hablamos y vimos. Resaltar también que no es la primera vez que se juega la Liguilla sin seleccionados. Reiterar el compromiso de los jugadores, porque están poniendo todo de su parte", sostuvo.