Trump toma decisión final y confirma si recibirá a Irán en el Mundial 2026: "Haz lo que quieras"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, le dijo que podía decidir lo que quisiera sobre permitir o no la entrada al país de la selección de Irán para jugar el Mundial de fútbol que se disputará a partir del próximo 11 de junio en suelo estadounidense, México y Canadá."Gianni (Infantino) es fantástico. Es amigo mío, y hablamos del asunto; me dijo: 'Haz lo que quieras. Puedes aceptarlos. Puedes no aceptarlos. No tienes por qué tenerlos (en el país)'", aseguró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.