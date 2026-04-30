Bielsa y un golpe demoledor con Uruguay: se fracturó y está fuera del Mundial 2026

A menos de 50 días para que arranque el Mundial-2026, Marcelo Bielsa y la selección uruguaya recibieron un golpe demoledor. El mediocampista Giorgian De Arrascaeta sufrió una lesión de graveded durante la Copa Libertadores y todo apunta que se perderá la cita en Estados Unidos, México y Canadá. El volante del Flamengo fue titular en el partido contra Estudiantes de La Plata (1-1) y solo duró 16 minutos en el campo, porque tras disputar una pelota con Piovi en mitad de cancha, cayó al suelo y sufrió una de las peores lesiones de su carrera.

De Arrascaeta salió reemplazado del encuentro, fue rápidamente a hacerse estudios a una clínica cercana al estadio de Estudiantes y ahí le confirmaron la fractura de clavícula. Cerca de la medianoche, Flamengo emitió un comunicado oficial con el diagnóstico: "Tras un examen de imagen realizado en un hospital local, se confirmó fractura en la clavícula derecha de Arrascaeta. El jugador regresará a Río de Janeiro en la madrugada de este jueves junto con el resto de la delegación". La entidad también dio a conocer que el futbolista necesitará intervención quirúrgica, por lo que se perdería la Copa del Mundo con Uruguay, ya que este tipo de lesiones suele demandar entre seis y 12 semanas de recuperación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

De Arrascaeta es una pieza central en el esquema de Bielsa. Acumula tres goles en 17 partidos durante el ciclo del técnico argentino y su posible ausencia ya la califican como un "golpe durísimo" para la 'Celeste', que ya había sufrido la baja del lateral izquierdo Joaquín Piquerez por rotura de ligamentos en la rodilla. La ironía del momento no pasó desapercibida. El martes, al recibir el premio al mejor jugador de la temporada del Brasileirao otorgado por el portal Transfermarkt, De Arrascaeta había declarado no tener miedo de las lesiones