Bielsa y un golpe demoledor con Uruguay: se fracturó y está fuera del Mundial 2026

<b>De Arrascaeta</b> salió reemplazado del encuentro, fue rápidamente a hacerse estudios a una clínica cercana al estadio de <b>Estudiantes </b>y ahí le confirmaron la fractura de clavícula.Cerca de la medianoche, <b>Flamengo </b>emitió un comunicado oficial con el diagnóstico: "Tras un examen de imagen realizado en un hospital local, se confirmó fractura en la clavícula derecha de Arrascaeta. El jugador regresará a Río de Janeiro en la madrugada de este jueves junto con el resto de la delegación". La entidad también dio a conocer que el futbolista necesitará intervención quirúrgica, por lo que se perdería la Copa del Mundo con <b>Uruguay</b>, ya que este tipo de lesiones suele demandar entre seis y 12 semanas de recuperación.