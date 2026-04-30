Mundial 2026

Bielsa y un golpe demoledor con Uruguay: se fracturó y está fuera del Mundial 2026

La 'Celeste' pierde a una de sus principales figuras para el esperado torneo que empieza el 11 junio.

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2026-04-30

A menos de 50 días para que arranque el Mundial-2026, Marcelo Bielsa y la selección uruguaya recibieron un golpe demoledor. El mediocampista Giorgian De Arrascaeta sufrió una lesión de graveded durante la Copa Libertadores y todo apunta que se perderá la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

El volante del Flamengo fue titular en el partido contra Estudiantes de La Plata (1-1) y solo duró 16 minutos en el campo, porque tras disputar una pelota con Piovi en mitad de cancha, cayó al suelo y sufrió una de las peores lesiones de su carrera.

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De Arrascaeta salió reemplazado del encuentro, fue rápidamente a hacerse estudios a una clínica cercana al estadio de Estudiantes y ahí le confirmaron la fractura de clavícula.

Cerca de la medianoche, Flamengo emitió un comunicado oficial con el diagnóstico: "Tras un examen de imagen realizado en un hospital local, se confirmó fractura en la clavícula derecha de Arrascaeta. El jugador regresará a Río de Janeiro en la madrugada de este jueves junto con el resto de la delegación".

La entidad también dio a conocer que el futbolista necesitará intervención quirúrgica, por lo que se perdería la Copa del Mundo con Uruguay, ya que este tipo de lesiones suele demandar entre seis y 12 semanas de recuperación.

De Arrascaeta es una pieza central en el esquema de Bielsa. Acumula tres goles en 17 partidos durante el ciclo del técnico argentino y su posible ausencia ya la califican como un "golpe durísimo" para la 'Celeste', que ya había sufrido la baja del lateral izquierdo Joaquín Piquerez por rotura de ligamentos en la rodilla.

La ironía del momento no pasó desapercibida. El martes, al recibir el premio al mejor jugador de la temporada del Brasileirao otorgado por el portal Transfermarkt, De Arrascaeta había declarado no tener miedo de las lesiones

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"Nos enfrentamos a esto todos los días, en los entrenamientos y en los partidos. No hay forma de medirlo. Es algo natural en el fútbol. Siempre ha pasado. Los jugadores se lesionan y pueden perderse el Mundial, las finales... Forma parte del fútbol y tenemos que lidiar con ello. Depende de nosotros prepararnos bien, pero el destino no se puede predecir", afirmó el futbolista.

Uruguay debuta el 15 de junio ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo por el Grupo H, que también integran Cabo Verde y España.

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