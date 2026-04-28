La Selección Mexicana anunció a sus primeros 12 jugadores convocados para el Mundial United 2026

El delantero <b>Guillermo Martínez</b>, de los <b>Pumas UNAM</b>, es la principal novedad en la lista de 12 jugadores de la<b> Liga MX</b> que representarán a México en el próximo Mundial, anunciada este martes por la <b>Federación Mexicana de Fútbol </b>(FMF).En un comunicado, la FMF confirmó el grupo de dos guardametas, dos defensas, cinco centrocampistas y tres delanteros que se concentrarán en la <b>Ciudad de México</b> a partir de 6 de mayo para comenzar la parte final de la preparación.Martínez, con cinco goles en el torneo Clausura, aparece como una alternativa en el ataque en un momento en el que el seleccionador, <b>Javier Aguirre</b>, tiene dudas sobre la evolución de las dolencias de algunos delanteros, sobre todo <b>Santiago Giménez</b>, del Milan italiano, con pocos minutos de juego tras regresar de una lesión.