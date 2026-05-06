Mundial 2026

Escándalo: Chivas ordenó a sus jugadores dejar la concentración tras polémica y la selección mexicana responde

La selección mexicana es un polvorín luego de que a Toluca le permitieran contar con sus seleccionados para el duelo de esta noche.

  • Escándalo: Chivas ordenó a sus jugadores dejar la concentración tras polémica y la selección mexicana responde

    El presidente de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, ordenó a sus futbolistas presentarse a la concentración del club y no a la de la Selección mexicana que inicia este miércoles. Fotos cortesía
2026-05-06

Explotó la bomba en la selección mexicana. Lo que comenzó con un simple permiso del Toluca para que sus convocados en la selección como Alexis Vega y Jesús Gallardo pudieran disputar esta noche la vuelta de la Champions de Concacaf, terminó con una gran polémica.

Amaury Vergara, dueño de las Chivas, ordenó meditante un comunicado publicado a media noche que sus futbolistas en la selección se regresen y se integren a los trabajos del equipo, donde el técnico Gabriel Milito prepara la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

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Este martes por la noche se dio a conocer que el Toluca había obtenido el permiso del seleccionador mexicano, Javier Aguirre, para que sus jugadores pudieran estar presentes en el duelo donde se juegan el pase a la final de la Concachampions, aunque el acuerdo que habían hecho los dueños era que los convocados de los clubes de la Liga MX jugarían hasta la jornada 17 y hasta las semifinales de ida del torneo internacional, situación que no se respetó al darle permiso a los 'Diablos Rojos'.

Chivas, el principal afectado por la larga concentración del 'Tri', dio el primer paso y les informó a sus futbolistas concentrados que reporten inmediatamente a las instalaciones de la entidad rojiblanca.

"Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club", aseguró Amaury Vergara a través de 'X'.

Chivas se siente perjudicado por esta larga concentración de Javier Aguirre, ya que perdió a cinco futbolistas: Raúl 'Tala' Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Esta será apenas la punta del iceberg, pues otros clubes como Cruz Azul y América, también podrían exigir que sus piezas reporten de regreso para jugar los cuartos de final de la Liga MX, por lo que Aguirre perdería su concentración de cara al Mundial-2026.

Tras el mensaje del presidente de Chivas exigiendo la vuelta de sus jugadores, la selección mexicana respondió mediante un comunicado en el que informa que su preparación de cara a los duelos ante Ghana, Australia y Serbia, así como el Mundial, iniciará esta noche desde las 20:00 horas.

En esta primera etapa participarán 20 jugadores de la Liga MX convocados por Aguirre y en el 'Tri' advierten que los futbolistas que no se presenten se perderán la cita mundialista.

"Todo los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo", anunciaron.

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