Escándalo: Chivas ordenó a sus jugadores dejar la concentración tras polémica y la selección mexicana responde

Explotó la bomba en la selección mexicana. Lo que comenzó con un simple permiso del Toluca para que sus convocados en la selección como Alexis Vega y Jesús Gallardo pudieran disputar esta noche la vuelta de la Champions de Concacaf, terminó con una gran polémica. Amaury Vergara, dueño de las Chivas, ordenó meditante un comunicado publicado a media noche que sus futbolistas en la selección se regresen y se integren a los trabajos del equipo, donde el técnico Gabriel Milito prepara la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

Este martes por la noche se dio a conocer que el Toluca había obtenido el permiso del seleccionador mexicano, Javier Aguirre, para que sus jugadores pudieran estar presentes en el duelo donde se juegan el pase a la final de la Concachampions, aunque el acuerdo que habían hecho los dueños era que los convocados de los clubes de la Liga MX jugarían hasta la jornada 17 y hasta las semifinales de ida del torneo internacional, situación que no se respetó al darle permiso a los 'Diablos Rojos'. Chivas, el principal afectado por la larga concentración del 'Tri', dio el primer paso y les informó a sus futbolistas concentrados que reporten inmediatamente a las instalaciones de la entidad rojiblanca. "Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club", aseguró Amaury Vergara a través de 'X'. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Chivas se siente perjudicado por esta larga concentración de Javier Aguirre, ya que perdió a cinco futbolistas: Raúl 'Tala' Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Esta será apenas la punta del iceberg, pues otros clubes como Cruz Azul y América, también podrían exigir que sus piezas reporten de regreso para jugar los cuartos de final de la Liga MX, por lo que Aguirre perdería su concentración de cara al Mundial-2026.