Escándalo: Chivas ordenó a sus jugadores dejar la concentración tras polémica y la selección mexicana responde

Este martes por la noche se dio a conocer que el <b>Toluca </b>había obtenido el permiso del seleccionador mexicano, <b>Javier Aguirre</b>, para que sus jugadores pudieran estar presentes en el duelo donde se juegan el pase a la final de la Concachampions, aunque el acuerdo que habían hecho los dueños era que los convocados de los clubes de la Liga MX jugarían hasta la jornada 17 y hasta las semifinales de ida del torneo internacional, situación que no se respetó al darle permiso a los 'Diablos Rojos'.<b>Chivas</b>, el principal afectado por la larga concentración del 'Tri', dio el primer paso y les informó a sus futbolistas concentrados que reporten inmediatamente a las instalaciones de la entidad rojiblanca. "Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club", aseguró <b>Amaury Vergara</b> a través de 'X'.