Por culpa de Vinicius y Prestianni: el motivo por el que FIFA castigará en el Mundial 2026

<br />El pasado 24 de abril, la Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA sancionó con seis partidos por "conducta discriminatoria (es decir, homofóba)" a Prestianni por su incidente con Vinicius, en el que se tapó la boca para dirigirse al delantero brasileño, quien denunció al árbitro del partido, François Letexier, que el futbolista del Benfica le había llamado "mono".El colegiado activó el protocolo para estos casos y el partido se detuvo durante una decena de minutos.La decisión de Letexier siguió la normativa de la UEFA al no haber escuchado ni él ni ningún miembro del equipo arbitral el supuesto insulto. De haberlo hecho el infractor debería haber visto la tarjeta roja, de acuerdo a las reglas del juego de la (IFAB) International Football Board (regla 12).Finalmente el encuentro pudo reanudarse, aunque de manera enrarecida, y concluyó con triunfo del conjunto de Álvaro Arbeloa por 0-1.