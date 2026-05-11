Keyrol Figueroa aclara su decisión de representar a Honduras: "Nunca dije que no"

La Federación de Fútbol de Honduras sorprendió este lunes al anunciar oficialmente que <b>Keyrol Figueroa </b>formará parte del proceso de la <b>Selección Nacional de Honduras</b>, dejando atrás su etapa con las categorías menores de<b> Estados Unidos</b> y abriendo un nuevo capítulo en su prometedora carrera futbolística.La noticia ha generado una enorme ilusión entre los aficionados catrachos, quienes desde hace varios años soñaban con ver al joven delantero del <b>Liverpool </b>vistiendo la camiseta de la 'H'. <br />