Keyrol Figueroa aclara su decisión de representar a Honduras: "Nunca dije que no"

La Federación de Fútbol de Honduras sorprendió este lunes al anunciar oficialmente que Keyrol Figueroa formará parte del proceso de la Selección Nacional de Honduras, dejando atrás su etapa con las categorías menores de Estados Unidos y abriendo un nuevo capítulo en su prometedora carrera futbolística. La noticia ha generado una enorme ilusión entre los aficionados catrachos, quienes desde hace varios años soñaban con ver al joven delantero del Liverpool vistiendo la camiseta de la 'H'.



El atacante, hijo del histórico Maynor Figueroa, tomó finalmente la decisión de representar al país donde nació su familia futbolística, pese a haber disputado múltiples torneos juveniles con Estados Unidos, incluyendo la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Indonesia 2023. La Federación acompañó el anuncio con un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde aparece Keyrol junto a su padre sosteniendo una conversación cargada de emoción sobre lo que significa vestir la camiseta hondureña. “Hoy quiero anunciarles mi decisión para representar a mi país: ¡Vamos Honduras!”, comenzó diciendo el delantero en el video compartido por la Federación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Durante la conversación, Maynor le explicó a su hijo lo especial que significa representar a Honduras. “De lo más bonito, es de lo más hermoso”, respondió el exdefensor hondureño cuando Keyrol le preguntó cómo se siente jugar para la selección nacional.

Posteriormente, Maynor le consultó a su hijo si quería continuar el camino que él dejó marcado en la Bicolor. “Sí, 100%”, respondió Keyrol sin dudar. El atacante del Liverpool también aprovechó el momento para dejar claro que nunca cerró las puertas a Honduras pese a su pasado con las selecciones menores estadounidenses. “De mi parte nunca dije que no. Toda mi vida me he sentido hondureño. Estoy muy alegre, es una gran responsabilidad. Es un día muy importante para mí y para todos nosotros”, expresó emocionado. Durante los últimos años, Keyrol fue una de las piezas importantes en las selecciones menores de Estados Unidos, participando en procesos Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Sub-20. Su crecimiento en las inferiores del Liverpool llamó la atención internacional por su capacidad goleadora, velocidad y potencia física, características que lo convirtieron en una de las grandes promesas del fútbol juvenil norteamericano.