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Keyrol Figueroa eligió jugar con la Selección de Honduras y así fue anunciado

El delantero que milita en las inferiores del Liverpool defenderá la camiseta de la 'H' para el proceso mundialista 2030.

2026-05-11

La espera finalmente terminó. La Federación de Fútbol de Honduras confirmó este lunes que el delantero, Keyrol Figueroa, hijo del histórico Maynor Figueroa, representará a la Selección de Honduras de cara al proceso mundialista del 2030.

El delantero de 19 años, que se forma en el Liverpool de Inglaterra, había tenido participaciones en la selecciones menores de Estados Unidos, lo que había provocado que su futuro podría inclinarse en ese país.

De Honduras a Anfield: Keyrol Figueroa, el potente atacante hondureño que dio el salto al primer equipo del Liverpool

Sin embargo, tras varios meses analizando cuál sería la mejor propuesta, Keyrol determinó que defenderá la camista de la 'H', siguiendo los pasos de su padre, quien dejó una huella imborrable en la Bicolor.

"Con la convicción de quien conoce sus raíces, el delantero ha decidido vestir los colores de la Selección Nacional de Honduras. Tras un proceso de crecimiento en el fútbol internacional, Keyrol elige el camino del corazón y el compromiso con la H", anunció la Federación.

"Hoy quiero anunciarles mi decisión, representar a mi país. ¡Vamos, Honduras", expresó el atacante en un video publicado por la misma Federación, donde aparece junto con Maynor en las instalaciones del Wigan, club donde brilló en la Premier League.

Keyrol Figueroa aclara su decisión de representar a Honduras: "Nunca dije que no"

"Representar a Honduras es lo más bonito", añadió Keyrol Figueroa. "La gente necesita saber de mi parte que nunca dije que no. Toda mi vida me he sentido hondureño", aseguró. "¿Querés continuar el camino?", le preguntó Maynor y su hijo respondió sin titubear: "100%".

Este es el tercer fichaje de Francis Hernández como director deportivo de la Selección tras los anuncios de Welson Jiménez y José Alfredo Rodríguez; con esto buscan darle una imagen renovada a la 'H' de cara al Mundial 2030.

"Iniciamos un nuevo camino, una nueva ilusión. Con talento joven y la mirada puesta en el futuro, nuestra selección se fortalece para los desafíos que vienen. Keyrol: ¡Bienvenido a tu país, bienvenido a casa", cerró la Federación.

Su pasado con Estados Unidos

Keyrol fue parte de la convocatoria oficial de Estados Unidos para disputar el Mundial Sub-17 celebrado en Indonesia en 2023. Luego, para el Mundial Sub-20 fue la gran ausencia a pesar de ser parte del proceso eliminatorio.

El delantero ha expresado que siempre tuvo la identidad como hondureño, y ahora ha tomado el camino de representar al combinado catracho que actualmente lidera José Francisco Molina.

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