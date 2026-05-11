Keyrol Figueroa eligió jugar con la Selección de Honduras y así fue anunciado

Sin embargo, tras varios meses analizando cuál sería la mejor propuesta, <b>Keyrol </b>determinó que defenderá la camista de la 'H', siguiendo los pasos de su padre, quien dejó una huella imborrable en la Bicolor. "Con la convicción de quien conoce sus raíces, el delantero ha decidido vestir los colores de la Selección Nacional de Honduras. Tras un proceso de crecimiento en el fútbol internacional, Keyrol elige el camino del corazón y el compromiso con la H", anunció la Federación. "Hoy quiero anunciarles mi decisión, representar a mi país. ¡Vamos, Honduras", expresó el atacante en un video publicado por la misma Federación, donde aparece junto con <b>Maynor </b>en las instalaciones del <b>Wigan</b>, club donde brilló en la Premier League.