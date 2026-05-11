Keyrol Figueroa eligió jugar con la Selección de Honduras y así fue anunciado

La espera finalmente terminó. La Federación de Fútbol de Honduras confirmó este lunes que el delantero, Keyrol Figueroa, hijo del histórico Maynor Figueroa, representará a la Selección de Honduras de cara al proceso mundialista del 2030. El delantero de 19 años, que se forma en el Liverpool de Inglaterra, había tenido participaciones en la selecciones menores de Estados Unidos, lo que había provocado que su futuro podría inclinarse en ese país.

Sin embargo, tras varios meses analizando cuál sería la mejor propuesta, Keyrol determinó que defenderá la camista de la 'H', siguiendo los pasos de su padre, quien dejó una huella imborrable en la Bicolor. "Con la convicción de quien conoce sus raíces, el delantero ha decidido vestir los colores de la Selección Nacional de Honduras. Tras un proceso de crecimiento en el fútbol internacional, Keyrol elige el camino del corazón y el compromiso con la H", anunció la Federación. "Hoy quiero anunciarles mi decisión, representar a mi país. ¡Vamos, Honduras", expresó el atacante en un video publicado por la misma Federación, donde aparece junto con Maynor en las instalaciones del Wigan, club donde brilló en la Premier League. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Representar a Honduras es lo más bonito", añadió Keyrol Figueroa. "La gente necesita saber de mi parte que nunca dije que no. Toda mi vida me he sentido hondureño", aseguró. "¿Querés continuar el camino?", le preguntó Maynor y su hijo respondió sin titubear: "100%". Este es el tercer fichaje de Francis Hernández como director deportivo de la Selección tras los anuncios de Welson Jiménez y José Alfredo Rodríguez; con esto buscan darle una imagen renovada a la 'H' de cara al Mundial 2030. "Iniciamos un nuevo camino, una nueva ilusión. Con talento joven y la mirada puesta en el futuro, nuestra selección se fortalece para los desafíos que vienen. Keyrol: ¡Bienvenido a tu país, bienvenido a casa", cerró la Federación.

Su pasado con Estados Unidos